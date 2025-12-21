TBMM'de 2026 bütçesi kabul edildi! Başkan Erdoğan'dan tebrik mesajı
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 320 milletvekili "kabul", 249 milletvekili ise "ret" oyu verdi. Başkan Erdoğan 2026 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından bütçenin hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu.
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 320 milletvekili "kabul", 249 milletvekili ise "ret" oyu verdi.
Kurtulmuş, birleşimi 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Öte yandan, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da izledi.
"2026 YILI BÜTÇEMİZ HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN "
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında; "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun hayırlı olmasını diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelerimizi tamamladık. 2026 bütçesi, ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
