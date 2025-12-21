TBMM’de 2026 bütçesi kabul edildi! Başkan Erdoğan’dan tebrik mesajı

Foto: X (Ekran Görüntüsü)

"2026 YILI BÜTÇEMİZ HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN "

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında; "Bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kabul edilen 2026 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu süreçte yoğun bir mesai harcayan Gazi Meclisimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 2026 yılı bütçemiz hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.