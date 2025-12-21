Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü dahil 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

BİRÇOK ÜNLÜ İSME GÖZALTI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin menajeri Eser Küçükerol ve Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan, marka danışmanı Yiğit Macit, marka danışmanı Mehmet Ali Gül, model Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü, "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

CİHAN ŞENÖZLÜ DAHİL 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüpheliler bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca gözaltına alınan Cihan Şensözlü de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıkta ifade işlemleri devam ediyor.