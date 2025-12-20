Sadettin Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: Şaka amaçlıdır

Uyuştucu soruşturması kapsamındaki kapsamlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'ın 3 saat süren savcılık ifadesine ulaşıldı.

Sadettin Saran'ın ifadesinde, Ela Rumeysa Cebeci'nin yaklaşık 3 yıl önce kendisine mesaj attığını ve bu şekilde tanıştıklarını ifadesine başladıklarını belirtti. Saadettin Saran'a Ela Rumeysa Cebeci ile aralarında geçen mesajlar ve seslendirildiği soruldu. O mesajlardan birinde Sadettin Saran, "Sen de var mı ondan? Pazar sabahtan teyitleşelim. Olma ihtimali yüzde yetmiş. Asos'a gitcem birazdan geç dönmem habercisi, tamam? Konusuruz hadi bay bay" diyor. Cebeci ise, "Ben escobar değilim Nereden buluyorum sen yetiştiriyordun ya başkanım yolu bir kaç dal takılalım haberleşiriz" şeklinde cevap verildiği görüldü.

"YAZIŞMALAR ŞAKA AMAÇLIDIR"

Saran bu mesaj içeriklerinin doğru olduğunu, tarihler arasında yanlışlıklar olduğunu belirtmişti, "Bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önce ki yazışmalardır. Mesaj içerikleri daha önce ki izlendiğimiz filmden dolayı kendi aramızda olduğumuz bir espridir. Bu mesajlar şaka amaçlıdır" dedi.

"İYİ MİSİN?, ÇOK İÇTİK"

İfadenin devamında Ela Rümeysa Cebeci ile arasında "İyi misin?, Çok içtik" işaretli mesajlar soruldu. Saran, "Çok içtikli mesajm Hırvatistan'dan bana gelen özel bir şaraptı. Ben akşam puro içtim, Ela da vozol sigara içti. O akşam şarabı çok fazla içti. Ben yarım bardak içtim. Ela'nın 'Kafam güzel' mesajı tek şarjla tükenmesiyle ilişkilidir" dedi.

İncelenen dijital malzemelerden elektriği aktaran ses kayıtlarında da ifadede yer aldı. Saran'ın Cebeci'ye "Kızım laf dinlemiyorsun ki, yavaş yavaş diyorum. Böyle agresif insanlar gibi böyle şeyler yapıyorsun. Ayarında bırakıyorsun, her şeyi abartıyorsun. Neyse Habertürk'te bir sürü insan çıkıyormuş. Doğru mu?" görüldü.

"BAHÇEDEN TOPLA GETİR"

Ela Rümeysa Cebeci'nin ise cevabı olarak, "Ama varya ne HD rüyalar görüldü ve böyle düşüncesizce uyudum. Müthiş bir şeymiş. Bahçeden topla getir bana bir dahakine. Kellekeri alıyorlar. Bakalım neler olacak bitecek ama sen de Kenan Tekdağ ile aranı düzeltin lütfen. Bu benim için çok önemli, mutlu yapmayı öğrendiğinde" şeklinde cevap görüldü.

"KENDİ ARAMIZDAKİ ESPRİ"

Sadettin Saran'a bahisin üzerinden geçen bu konuşma içeriği soruldu. Cevap olarak, "Ben Kenan Tekdağ'ın kötü kalpli ve tehlikeli bir insan olduğu için Ela Rümeysa Cebeci'yi Show Tv'ye geçirirken uyardım" dedi. Cebeci'nin "Bahçeden topla bir dahakine" yazılı mesajının nedeni olarak Saran, "İzlediğimiz bir filmdeki repliklerden kaynaklı kendi aramızda metafor şeklinde gerçekleştirdiğimiz bir espiridir. Benim kesinlikle böyle bir şeyle alakası olamaz" dedi. Ela Rümeysa Cebeci'nin ilk öğrendiği dönem geçmişini mesaj attığını ve Cebeci'nin kendisine "İnan bana böyle bir şey yapmadım" dediğini, kendisi de "İnanıyorum sana" dediğini yazan Saran, onları kullanmadıklarını aksi halde bu tarz konuşmaların geçmeyeceğini ileri sürdü.

"ARAZİ AL SATIŞINI YAPARSIN"

İki isim arasındaki konuşmalarda, Cebeci'nin "Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal olanından" deniyor, Saran'ın "O yok ben de" diye sesleniyor ve Cebeci'nin "Ee hani ekn, serbest oluyor. Hemen dik bence hatta yine de araziyi al satışını yapıyorsun" deniyordu.

"TEK BAĞIMLILIĞIM SPOR"

Sadettin Saran bu konuşmalara ilişkin ifadesinde, "Bu kadar aleni şekilde konuşmamız esprisinin olduğunu gösteriyor." dedi. Saran hayatta kalan tek salgının spor olduğu belirtildi, "Sadece benim kanser olduğu yerde, annemin ile babasının son hastalıklarında ve ölümlerin geniş kapsamlısında Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde ve iftiraya girerken pek çok kişi tarafından organik sakinleştiriciler verildi. Ben de bunların içerisinde yer alıyor." dedi

"MADDE PARASI DEĞİL"

Saran işlemin devamında şunları söyledi: "İstanbul'daki evimde misafir odası olarak kullanılan 'GoStak' yazılı şekilde ki madde miktarı madde parası değil. Cam kavanozun içindeki oranların koşulları vardır. Büyük olasılık camda ki bunlar bu ışıklardır. Assos'taki evde yapılan aramada ortaya çıkan durumlara ilişkin olarak; o evde çalışan hizmetliyi diye düşünüyordu. Assos'ta ki evimde 20 gün önce kadın basketbolunu takım halinde ağırlıyordum. gelmişti. Bu sinekleri uzaklaştırmak için lavanta veya türevi şeklinde evde çalışan hizmetli yaktığını söylemişti. Ele geçen maddeler de kahve, lavanta ve adaçayı yakılması sonucu ayrılanlardır" dedi.

O MADDELER UYUŞTURUCU ÇIKTI

Saran, evde bulunan kalıntılar ve eşyalar için "uyuşturucu değil" dedi ancak incelemeye gönderilen bu maddlerin yapılan ilk testinde kalıntıların bulunduğu tespit edildi. Sadettin Saran'a bu durum soruldu.

"BENİM DEĞİL, PARMAK İZİ İNCELEMESİ YAPILSIN"

Sabah'ta yer alan habere göre, Saran bu süreçte şu şekilde cevap vermiş olabilir. Ancak kriminal sürecin beklenmesi talep edilebilir. Biz Assos'ta ki villada çok fazla misafir ağırlarız. Büyük davetler veririz.Davetlere yüzün üzerinde insana katılır. Hatta en son 21 Agustos'ta katıldığında 400 fazla oradaydı insan vardı. Bilgim yoktur. Çıkan maddeler üzerinde parmak izi incelemesi talebinde bulunmak" üzerine atılımlı suçlamaları reddetti.

