Fenerbahçe’den Saran açıklaması: Hukuki girişimler başlatılacak

20.12.2025 18:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Saran, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle serbest bırakıldı. Gelişmenin ardından Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Yurt dışında olduğu öğrenilen Saran'ın evinde arama yapılmıştı. İfadeye çağrılmasının ardından konuyla alakalı açıklamada bulunan Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran'a, 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği vurgulandı.

İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Sadettin Saran, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ATK'DAKİ İŞLEMLERİ 45 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 3 saat savcılığa ifade veren Sadettin Saran, kan, saç ve idrar örneğinin alınması üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Saran, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

SARAN ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Tekrardan adliyeye getirilen Sadettin Saran üzerine atılı suçlamalar kapsamında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Sadettin Saran işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sadettin Saran'ın serbest kalmasına ilişkin Fenerbahçe kulübünden açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyuna Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

