Bilal Erdoğan’dan eğitim vurgusu: Türkiye güçlü bir birikim oluşturdu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, eğitim-öğretim alanında son yıllarda yapılan yatırımların Türkiye'ye önemli bir birikim kazandırdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim altyapısının güçlendirildiğini belirten Erdoğan, ar-ge yatırımlarıyla da nitelikli insan kaynağının desteklendiğini söyledi. Öğretmenlik mesleğinin önemine ayrıca vurgu yapan Erdoğan, bu mesleğin sadece bir iş değil, büyük bir sorumluluk ve kutsal bir görev olduğunu dile getirdi.

