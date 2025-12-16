Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Gazeteci Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı | "Düşünce özgürlüğü değil tehdit"
Başkan Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı. Bu kapsamda gerekçeli kararda Altaylı'nın sözlerinin Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehdit içerdiği ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği ifade edildi.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.
Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.
26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı 'cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SUİKASTE KURBAN GİDEBİLECEĞİ YÖNÜNDE TEHDİT İÇERİYOR"
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda, "Bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum uzak geçmişine bak abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir az uz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı padişahı suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından hoşlanmaz o yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar ve tam aksine bu onların da lehine de olmaz" şeklindeki cümlelerinin katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehdit içerdiği belirtildi.
"SANIĞIN SÖYLEMLERİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"
Sanık Altaylı'nın videoyu Youtube isimli uygulama üzerinden herkese açık bir şekilde paylaştığı ve paylaştığı kanalın abonesinin bir milyonun üzerinde olduğu ve söz konusu video içeriğinin yüzbinlerce izlendiği de gerekçeli kararda belirtildi. Sanığın söylemlerinin nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet oluşturmaya yönelik olan ifadeler kapsamında kaldığı düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği gerekçeli kararda aktarıldı.
"İFADELER BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KALMADI"
Gerekçeli kararda ifadelerin şiddete teşvik edici nitelikte olduğu ve basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kalmadığının anlaşıldığına yer verildi. Ceza, gerekçeli kararda anlatıldı Gerekçeli kararda sanığın "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemiyle Cumhurbaşkanı'na karşı diğer fiili saldırıda bulunduğu anlaşıldığından arttırım yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu 310/2-son cümle uyarınca 5 yıldan az olamayacağından sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. Öte yandan gerekçeli kararda sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubuna da hükmedildi.
"KAÇMA ŞÜPHESİNİN BULUNMASI NEDENİYLE TUTUKLULUK DEVAM"
Fatih Altaylı'nın almış olduğu ceza süresi, verilen ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin ölçülü olacağı kanaatiyle sanığın tutukluluğun devamı kararı verildiği gerekçeli kararda kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Avatar 3 vizyon tarihi netleşti: Avatar 3 Ateş ve Kül konusu ne, oyuncuları kimler?
- 55’ten sonra unutkanlık kader değil: Bilim insanları beyni genç tutmanın yollarını anlattı
- Uzun yaşamın anahtarı bulundu mu? İşte 100 yaşını görmenin bilimsel şifresi
- Şişme mont nasıl yıkanır? Topaklanma tarih oluyor: Montu anında eski formuna kavuşturuyor
- Barajlarda güncel tablo: İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyesi ne durumda?
- Aralık ayı evde bakım maaşı sorgulama: e-Devlet’te ödeme durumu
- Konut kredisi faiz oranları düştü, taksitler değişti! En avantajlı oranlar hangi bankada?
- Polisler için yeni mesai sistemi: Çalışma saatleri değişecek mi?
- AÖF sınav sonuçları 2025: Vize notları ne zaman ilan edilecek?
- 16-19 Aralık BİM aktüel katalog: Yılbaşı dekoratif ürünleri ve kokina çiçeği geliyor
- Yabancı dil tarih oluyor! Google Translate’ten şaşırtan yenilik: Anında çeviri
- Epic Games ücretsiz oyunlar 2025 | Sızdırılan liste ortaya çıktı