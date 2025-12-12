Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi!

Kanser tedavisi gören ve Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka açıklama yaptı. Durbay'ın klinik durumunun ağırlaştığı ve entübe edildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.12.2025 01:31

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın klinik durumunun ağırlaştığını ve entübe edildiğini açıkladı.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.

"DURUMU AĞIRLAŞTI ENTÜBE EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir" denildi.

