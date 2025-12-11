İSPARK’tan rekor zam! İstanbul’da otopark ücretlerinde yüzde 62,5’lik artış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPARK tarafından kentte işletilen otoparklara rekor zam yapıldı. Ücretlere yüzde 62,5 oranla artış uygulanmasında vatandaşlardan tepki yağdı. Buna göre Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesindeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için günlük ücretin 400 liradan 650 liraya çıktı.
İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.
HANGİ OTOPARKA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar ücretin yüzde 33,3 zamla 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası ücretin 180 liradan 240 liraya, 2-4 saat arası ücretin 220 liradan 300 liraya, 4-8 saat arası ücretin 275 liradan 380 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltilmesi önerildi.
YOL KENARI OTOPARKLARI
Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar ücretin 150 liradan 220 liraya, 1-2 saat arası ücretin 200 liradan 300 liraya, günlük ücretin 400 liradan yüzde 62,5 zamla 650 liraya ve sonraki her saatin 50 liradan 60 liraya yükseltilmesi talep edildi.
BEYOĞLU, FATİH, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ...
Kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar ücretin 100 liradan 140 liraya, 1-2 saat arası ücretin 130 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretin 160 liradan 230 liraya, 4-8 saat arası ücretin 200 liradan 280 liraya, 8-12 saat arası ücretin 260 liradan 370 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 400 liradan 450 liraya yükseltilmesi istendi.
Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar ücretin 120 liradan 170 liraya, 1-2 saat arası ücretin 150 liradan 220 liraya, günlük ücretin 300 liradan 500 liraya ve sonraki her saatin 40 liradan 50 liraya yükseltilmesi önerildi.
Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar ücretin 80 liradan 110 liraya, 1-2 saat arası ücretin 110 liradan 140 liraya, 2-4 saat arası ücretin 130 liradan 170 liraya, 4-8 saat arası ücretin 170 liradan 220 liraya, 8-12 saat arası ücretin 210 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 310 liradan 370 liraya yükseltilmesi talep edildi.
Söz konusu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar ücretin 90 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası ücretin 120 liradan 160 liraya, günlük ücretin 240 liradan 320 liraya, sonraki her saatin 35 liradan 50 liraya yükseltilmesi istendi.
Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de 60 lira olan 1 saatlik ücretin 80 liraya, 1-2 saat arası ücretin 70 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücretin 90 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücretin 110 liradan 140 liraya, 8-12 saat arası ücretin 160 liradan 210 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 200 liradan 260 liraya yükseltilmesi önerildi.
Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 60 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası ücretin 80 liradan 110 liraya, günlük ücretin 190 liradan 240 liraya ve sonraki her saatin ise 30 liradan 40 liraya yükseltilmesi talep edildi.
ORMAN, KORU VE MESİRE ALANLARINA GİRİŞ ÜCRETLERİNE ZAM TALEBİ
Öte yandan Meclis'te, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine artış yapılması teklifi görüşüldü.
Buna göre, söz konusu yerlere giriş ücretinin otomobiller için 170 liradan 250 liraya, minibüs, kamyonet ve panelvan için 420 liradan 550 liraya, midibüs için 750 liradan 1000 liraya, otobüs ve kamyon için 1500 liradan 2 bin liraya, motosiklet için de 100 liradan 140 liraya çıkarılması istendi.
Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücretinin 25 liradan 30 liraya, günlük ücretin ise 100 liradan 140 liraya çıkarılması önerildi.
Meclis'te yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
İSPARK ücretlerine en son 12 Haziran 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda, 12 Aralık 2024'te de yüzde 115'e varan oranlarda zam yapılmıştı.
