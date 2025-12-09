Polisin şehit edildiği olayda yeni gözaltı! Evlerinden cephanelik çıktı

Şehit polis memuru Emre Albayrak (İHA)

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramazan A. (35) etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Çetin A. ve baba Cemal A. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

KATİLİN EVİNDE 11 BOŞ KOVAN ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. SABAH gazetesi konuyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Cinayet Büro Ekipleri aile apartmanı olarak kullanılan binada yaptığı incelemede orta katta evin içinde ölü ele geçirilen Ramazan A.'nın polislere 11 el ateş ettiğini tespit etti. 11 boş kovan incelenmek üzere alındı. Şüphelinin operasyon sırasında kapıyı aralayıp polislere ateş açtığı belirlendi.