Polisin şehit edildiği olayda yeni gözaltı! Evlerinden cephanelik çıktı
İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen narkotik operasyonu sırasında Özel Harekat ekiplerine açılan ateş sonucu polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında polisi şehit ettikten sonra öldürülen Ramazan A.’nın eşi, üst katta oturan anne ve babası ile alt katta oturan kardeşi Çetin A. ile onun eşinin olduğu öğrenildi. Çetin A.’nın evinde yapılan aramada satışa hazır 15 Skunk maddesi bulunduğu öğrenilirken babasının evinden uzun namlulu silah şarjörü ve 30 merminin çıktığı öğrenildi.
İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saat 07.30 sıralarında Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramazan A. (35) etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Çetin A. ve baba Cemal A. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.
KATİLİN EVİNDE 11 BOŞ KOVAN ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını derinleştirdi. SABAH gazetesi konuyla ilgili yeni detaylara ulaştı. Cinayet Büro Ekipleri aile apartmanı olarak kullanılan binada yaptığı incelemede orta katta evin içinde ölü ele geçirilen Ramazan A.'nın polislere 11 el ateş ettiğini tespit etti. 11 boş kovan incelenmek üzere alındı. Şüphelinin operasyon sırasında kapıyı aralayıp polislere ateş açtığı belirlendi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ramazan A.'nın eşi Rabia A. ile üst katta oturan babası Cemal A. ile annesi Bedriye A.'da gözaltına alındı. En alt katta oturan erkek kardeşi Çetin A. ve eşi Simge A.'da Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
KATİLİN EVİNE 90 SANTİMETRELİK KILIÇ ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüphelilerden polisi şehit eden Ramazan A.'nın evinde 11 adet boş kovan bulunurken 90 cm uzunluğunda sarı kılıç ve uzak doğu kökenli savaş aleti olarak kullanılan karanvit isimli siyah bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.
KARDEŞİNİN EVİNDE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU
Üst katta baba Cemal A.'nın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 silah, uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 mermi ve iki boş şarjör ele geçirildi. En alt katta ikamet eden kardeş Çetin A.'nın evinde ise 15 adet satışa hazır uyuşturucu madde yakalandı.
AİLE BOYU SABIKALILAR
Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Çetin A.'nın 21 suç kaydının olduğu, ölen Ramazan A.'nın 10 suç kaydının olduğu ve baba Cemal A.'nın ise kasten yaralamadan kaydının olduğu öğrenildi.
CİNAYET BÜRODA İŞLEMLER SÜRÜYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından Gayrettepe'den adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Boyalı çay nasıl anlaşılır? Evde bu testi yapmak 3 saniyenizi alıyor
- 2025 İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman? TÜYAP Kitap Fuarı’na nasıl gidilir?
- Sene sonunda gram altın kaç TL olacak: Altında alım fırsatı gerçekleşecek mi?
- Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD KANDİLLİ son depremler
- Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?
- Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2026 Recep ayı hangi tarihe denk geliyor?
- MEB ortak yazılı sınavları ne zaman? 2025-2026 1. dönem 2. sınav takvimi
- BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?
- Bir bardakta şifa: Kış soğuklarında içinizi ısıtacak 5 bitki çayı
- BİLSEM giriş belgesi yayımlandı mı? e-Okul BİLSEM sorgulama ekranı açıldı mı?
- 2025’in en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye’den iki şehir ilk 10 arasına girdi
- 31 Aralık'ta okul var mı? Okullar açık mı, mesai yarım gün mü?