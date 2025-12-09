CHP’de ihraç furyası! Partisini eleştiren Hasan Ufuk Çakır Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi





"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"



SORU: Sayın vekil, bu noktada araya girmek istiyorum. Geçen Berhan Şimşek'le görüştük. Kendisinin de CHP'ye dönük bir eleştirisi oldu. "CHP artık İmamoğlu Holding oldu" dedi. Siz böyle düşünüyor musunuz? Parti artık Silivri merkezli bir etki alanına mı girdi?



Şunu düşünebiliyor musunuz? Bir partinin genel başkanı, hele hele Atatürk'ün partisinin genel başkanı, her iki güne bir Silivri'ye giderek ondan... Hadi bir gittin, görüş aldın, iki gittin, görüş aldın. Hep ondan görüş alarak mutlaka onun yanına vararak millete gidiyor. Ve bu bağlamda şu ortaya çıkıyor: Yahu bu memleketin sıkıntıları var mı? Var. Peki, ekmek kaç lira, gübre kaç lira, mazot kaç lira, çiftçi ne halde, emekli kaç lira? Bunlara bir çözüm önerisi arayacağımıza, yatıyoruz Silivri, kalkıyoruz Silivri. Yahu arkadaş, yani... Hırsızın partisi olmaz. Ben iddianameyi okumadım, bilmediğim adama hırsız demem. Ancak televizyonlarda izlediğime göre savcı... Cumhuriyet Savcısı soruyor Yakup Öner diye harita mühendisine "70.000 lira maaş alıyormuşsun" diyor. Peki, Sarıyer'de 5 milyon dolarlık evin var. Hanımının altında, senin altında 30 trilyona yakın araba var. "Bunu bir açıkla" diyor, ses yok. E şimdi kamuoyunda bize bu söylendiği zaman, biz bunun cevabını nasıl vereceğiz? Veremiyoruz.





Daha öteye gidelim. Tekrar ediyorum, bir daha iddianameyi okumadım ama belgeleriyle konuşan adamları görünce, millet de görüyor bunu. İki Genel Başkan Yardımcısı, iki müteahhit, "Sana şu kadar para verdik, şu belge" diyor. Biz de diyoruz ki: "Sayın Genel Başkan Yardımcıları, ya lütfen bu müteahhitlerin elindeki belgeleri yalanlayın." Maalesef onlara, onlar dava bile açmıyor. İki Genel Başkan Yardımcısı buna cevap vermiyor. Ben de bunu sorduğum için "Seni ihraç edersek, seni yok ederiz, seni milletvekili yapmayız" diyorlar.