03 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

İstanbul'un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 08:30 Güncelleme: 03.12.2025 08:39
ABONE OL
İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

Kasım ayı meclisinde açıklanan 2026 mali raporu, İstanbul’un son yıllarda hızla büyüyen borç yükünü tüm ayrıntılarıyla ortaya koydu. Rapor, borcun İmamoğlu döneminde tarihi seviyelere çıktığını, Nuri Arslan yönetiminde ise şehir mali dengesinin üç yıl içinde daha da ağırlaşacağının kesinleştiğini gösteriyor.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davası iddianamesinde, İstanbul'u rant merkezine çeviren eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ardından göreve gelen İBB Başkanvekili Nuri Arslan yönetiminin de İstanbul'u borç batağına sürükleyeceği anlatıldı.

İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

Kasım ayı meclis toplantılarında kabul edilen 2026 mali raporuna göre İBB, önümüzdeki 3 yıl içinde tam 191 milyar 573 milyon lira daha borçlanacak. Konsolide bütçede ise toplamda 217 milyar 661 milyon 858 bin TL borçlanma yapacak.

İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

İBB'nin 2026 yılı bütçesi 440 milyar TL olarak belirlenirken takip eden yıllar için 2027'de 555 milyar 800 milyon, 2028'de ise 633 milyar 898 milyon TL tahmini bütçe oluşturuldu.

Hazırlanan bütçeye göre, İBB yönetimi 2026 yılında 50 milyar TL iç ve dış borçlanma yapacak.

İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

2027 yılında 68 milyar 300 milyon TL, 2028 yılında ise 73 milyar 273 milyon TL iç ve dış borçlanma yapılarak bütçe denkliği sağlanmaya çalışılacak.

Sabah'ın haberine göre; İETT'nin 2026 yılında 14 milyar 500 milyon TL iç ve dış borçlanma yapacağı, her ay EFE-TÜFE/2 oranında zamlı su faturası ile vatandaşların hane gelirlerine yük bindiren İSKİ yönetimi ise 2026 yılı için 98 milyar 857 milyon TL'lik bütçeyi yönetecek ve 916 milyon TL iç ve dış borçlanma gerçekleştirecek.

İBB’deki casusluk soruşturmasında yeni perdeİBB’deki casusluk soruşturmasında yeni perde İBB'DEKİ CASUSLUK SORUŞTURMASINDA YENİ PERDE
Köstebek savcı deşifre oldu!Köstebek savcı deşifre oldu! KÖSTEBEK SAVCI DEŞİFRE OLDU!
Vurgun paraları yemek sepetleriyle taşındıVurgun paraları yemek sepetleriyle taşındı VURGUN PARALARI YEMEK SEPETLERİYLE TAŞINDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör