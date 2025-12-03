İstanbul’un içler acısı hali! Megakent uçuruma sürükleniyor

İBB'nin 2026 yılı bütçesi 440 milyar TL olarak belirlenirken takip eden yıllar için 2027'de 555 milyar 800 milyon, 2028'de ise 633 milyar 898 milyon TL tahmini bütçe oluşturuldu.

Hazırlanan bütçeye göre, İBB yönetimi 2026 yılında 50 milyar TL iç ve dış borçlanma yapacak.