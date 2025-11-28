Seçimlere “dijital hile” karıştı iddiası! Hüseyin Gün hangi ajanla ne konuştu?

İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve yargılaması devam eden Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetleri kapsamında yaptığı özel yazışmalara ulaşıldı. Söz konusu yazışmalara ilişkin konuşan Hukukçu Av. Hadi Dündar, Hüseyin Gün'ün MI6'te çalışan eski bir ajanla ilgili çok ciddi bir şekilde bir irtibatı olduğunu belirterek Aaron Barr ile yaptığı mesajlaşmalara ilişin çarpışı bilgiler paylaştı.

HÜSEYİN GÜN HANGİ AJANLA NE KONUŞTU?

Hüseyin Gün'ün, MI6'te çalışan eski bir ajanla ilgili çok ciddi bir şekilde bir irtibatısı olduğunu belirten Dündar, bunun Aaron Barr olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Aaron Barr, şimdi tamamen bunun üzerinden dönüyor, çünkü bu şahıs direkt Hüseyin Gün'e emir talimat verebilecek şekilde bir organizasyonun başında bulunuyor. Ortaya çıkan mesajlaşmalarda bu şahsın hazırladığı raporlar, bu şahsın ortaya koyduğu periyodik şeyde ya da işte yol haritasına göre Hüseyin Gün'ün hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bu şahıs normalde görevden ayrılmış, bir teknoloji firması kurmuş ve ona göre de çalışmalar yürütüyor. Ancak dediğim gibi kamuoyuna şunu söylüyorlar: Ya bu şahıs MI6'ten ayrılmış, onun için bir casusluk faaliyeti yoktur diyebilir miyiz diye söylüyorlar. Ancak ilk barda olduğu gibi çok fazla istihbarat örgütünün aktif olan yöneticileriyle de bağlantısının ortaya çıktığı, kendi ifadesinde de bunu söylüyor Hüseyin Gün.