Seçimlere “dijital hile” karıştı iddiası! Hüseyin Gün hangi ajanla ne konuştu?
İBB'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 3 bin sayfalık iddianame İstanbul 40. Asliye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Bunula birlikte yargılamaların başlayacağı belirtilirken iddianamenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hukukçu Av. Hadi Dündar, “İstanbul Senin” uygulamasıyla birlikte vatandaşların kişisel verilerinin nasıl yurtdışına nasıl aktarıldığını anlatırken Gazeteci Abdülkadir Selvi ise seçimlere “dijital hile” karıştırıldığı iddialarına ilişkin önemli bilgiler verdi.
İBB'de yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve yargılaması devam eden Hüseyin Gün'ün ajanlık faaliyetleri kapsamında yaptığı özel yazışmalara ulaşıldı. Söz konusu yazışmalara ilişkin konuşan Hukukçu Av. Hadi Dündar, Hüseyin Gün'ün MI6'te çalışan eski bir ajanla ilgili çok ciddi bir şekilde bir irtibatı olduğunu belirterek Aaron Barr ile yaptığı mesajlaşmalara ilişin çarpışı bilgiler paylaştı.
HÜSEYİN GÜN HANGİ AJANLA NE KONUŞTU?
Hüseyin Gün'ün, MI6'te çalışan eski bir ajanla ilgili çok ciddi bir şekilde bir irtibatısı olduğunu belirten Dündar, bunun Aaron Barr olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Aaron Barr, şimdi tamamen bunun üzerinden dönüyor, çünkü bu şahıs direkt Hüseyin Gün'e emir talimat verebilecek şekilde bir organizasyonun başında bulunuyor. Ortaya çıkan mesajlaşmalarda bu şahsın hazırladığı raporlar, bu şahsın ortaya koyduğu periyodik şeyde ya da işte yol haritasına göre Hüseyin Gün'ün hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bu şahıs normalde görevden ayrılmış, bir teknoloji firması kurmuş ve ona göre de çalışmalar yürütüyor. Ancak dediğim gibi kamuoyuna şunu söylüyorlar: Ya bu şahıs MI6'ten ayrılmış, onun için bir casusluk faaliyeti yoktur diyebilir miyiz diye söylüyorlar. Ancak ilk barda olduğu gibi çok fazla istihbarat örgütünün aktif olan yöneticileriyle de bağlantısının ortaya çıktığı, kendi ifadesinde de bunu söylüyor Hüseyin Gün.
VERİLER ÜZERİDEN HARİTA ÇIKARTMA
Şimdi bu, bu şahısla ne yapıyorlar? Mümkün mertebe Türkiye'deki İstanbul'daki özellikle bütün veriler üzerinden insanların bir haritasını çıkartıyorlar. Kim neye oy verebilir ya da kimin neye yönelme durumu söz konusu diye siyasi anlamda. Bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar ve özellikle 2019 seçimlerinden önce İmamoğlu'nun seçimi kazanması için hangi politikaları ortaya koyması gerekir, nasıl durması gerekir, nasıl giyinmesi gerekir, nasıl konuşması gerekir? Özellikle Sayın Binali Yıldırım'la o çıktığı bir hatırlarsanız televizyon programı vardı. O programda nasıl davranması gerektiği, nasıl soğukkanlı olması gerektiği, hangi konuya değinmesi gerektiği, hangi konunun deşilmesi gerektiğiyle ilgili de bir yol haritası çıkartılmıştır.
"YOK HARİTASI HÜSEYİN GÜN ARACILIĞIYLA…"
Bu yol haritasını Hüseyin Gün aracılığıyla, İmamoğlu'yla bağlantı yok. İmamoğlu ekibiyle bağlantı kuran Hüseyin Gün. Hüseyin Gün Aaron Barr'dan raporları alıyor. Yurt dışında bulunan hesaplamaları çıkartılıyor. Ona göre Aaron Barr tarafından Hüseyin Gün'e, Hüseyin Gün'den Necati Özkan'a, Necati Özkan'dan da Sayın İmamoğlu'na gönderme durumu söz konusu oluyor ve Aaron Barr'ın bunu yaparken de tek başına yapmadığı, bir ekip şeklinde yapıldığı ve istihbarat örgütleri çerçevesinde hazırlanan raporlar olduğunu o kayıtların içerisinde görebiliyorsunuz. Ve bu verileri ne zaman alıyorlar diye sorulduğunda ya da bakıldığında hemen şu karşınıza çıkıyor: Sayın İmamoğlu 2019'da seçildiği günden hemen bir gün sonra ne yaptı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün verilerinin kopyalanmasıyla ilgili bir karar vermişti.
"İSTANBULLULARIN BÜTÜN VERİLERİ KOPYALANDI"
Bu kararla ilgili AK Parti grubu İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İdare Mahkemesi bu yürütmeyi durdurdu. Dedi ki: "Bu kayıtları almayın." Sonra bu kayıtların alınmaması gerektiydi. Normal şartlarda bakıldığında kağıt üzerinde her şey dört dörtlük, düzgün bir şekilde gidiliyor. Ancak bu Hüseyin Gün'ün o kriptolu telefonları ya da o dijital materyallerin içerisinde bazı bilgiler ortaya çıktı ve Necati Özkan'la bu Hüseyin Gün arasındaki yazışmalarda şu çıktı: Her ne kadar orada yetkileri olmasa dahi İstanbullulara ait olan bütün verilerin kopyalandığı, yani o riskin alındığı ve izin olmadan da o verilerin hepsine ulaşıldığıyla ilgili bir yazışma durumu söz konusu ve evrak durumu var.
Bütün bilgileri alıyorlar zaten. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Burada açık kaynak sorgulamasından bahsetmiyoruz burada. Özellikle kişisel kişilere ait olan özel bilgilerden bahsediyoruz. Zaten onun için iddianamenin içerisinde 14. eylem olarak belirtilmiş ve Türk Ceza Kanunu 135'le 136. madde çerçevesinde değerlendirmiş. Siz şimdi açık kaynaktan bilgi edindiğinizde bu bir suç değil. Ancak siz kalkıp burada İstanbullulara ait olan bütün bilgileri sizin işte yetkiniz dahilinde olan konunun dışında başka bir alanda kullanıyorsanız, başka bir şekilde kopyalama durumunuz söz konusuysa...
"İSTANBUL SENİN" UYGULAMASI
Dündar, "İstanbul Senin" uygulamasına ilişkin konuşarak söz konusu uygulama üzerinden hangi bilgilerin aktarıldığı sorusuna yanıt vererek şöyle konuştu:
Bakın, iddianamenin içerisinde Murat Ongun'a ait olan bir ses kaydı var, bir toplantı şeklinde ve o ses kaydının içerisinde bazı konular konuşuluyor. İstanbullulara ait verilerin nasıl ele geçirilmesi ve o veriler neticesinde neler yapmaları gerektiğiyle ilgili bir konuşma gerçekleştiriliyor. Tabii bunu yaparken ne yapacaklar? Belediyeye ait olan uygulamalar neticesinde bunu yapabileceklerini söylüyorlar.
Bakın burada 13-14 tane uygulama var. Bunların hepsini birleştirmiş, "İstanbul Senin" diye bir uygulama çıkartmışlar. İstanbul Senin uygulamasının içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırmak, ulaşmak istediğinizde, yani sitesine girip bir işlem yapmak istediğinizde, siteden değil o uygulamadan yapıyorsunuz ve o uygulamanın içerisinde her şey var. Çocukların oyun oynama programları dahi var ve işte "Askıda fatura" diye bir şey çıkartmışlardı, onun içerisinde var. İstanbul uygulamaları işte az önce bahsettiğimiz 13-14 tane uygulama, bunun dışındaki diğer farklı uygulamalar var. İşte İBB Trafik'tir ve benzeri olan uygulamalar var. Bunların hepsini birleştirdikleri bir yer ve İstanbul Senin uygulamasını indirdiğinizde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul sınırları içerisinde kullanabileceğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz.
"TÜRK VATANDAŞLARININ BİLGİLERİNİ ALIP MI6'E GÖNERMİŞLER"
Söz konusu uygulamaya ilişkin konuşan bir diğer isim de Gazeteci Abdülkadir Selvi oldu. Selvi, çıkartılan "İstanbul Senin ve Hanem" uygulamaları ile özellikle seçimlere dijital hile karıştırılmış olabileceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bu İstanbul Senin uygulaması var, bir de Hanem var. Yüksek Seçim Kurulu'nda partiler seçim döneminde belli bir ücret yatırarak o seçmen listelerini alabiliyorlar. İstanbul Senin uygulamasını almışlar. Hanem'den Yüksek Seçim Kurulu'ndan aldıkları listelerle bilgileri, şahıslarla ilgili bilgileri zenginleştirmişler, birleştirmişler. İşte İstanbul Senin 4 milyonsa, Hanem 11 milyona çıkmış. İlginç olanı, burada casusluk bölümüne gireni İngiltere'de bu CIA'ye, İngiliz İstihbaratına çalışan firmaya bunu göndermişler. Zaten casusluk bölümünü oluşturan da bu. Yani Türk vatandaşlarının özel bilgilerini almışlar, İngiliz İstihbarat, MI6'e çalışan firmaya göndermişler.
