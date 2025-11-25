MİT Başkanı Kalın’dan kritik ateşkes teması! Kahire’de Mısırlı mevkidaşı ve Katar Başbakanı ile görüştü

25 Kasım 2025, Salı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile bugün ara bulucu ve garantörler olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi.

GÜNDEM ATEŞKESİN 2. AŞAMASI

Yapılan görüşmede, Gazze Şeridi'nde İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçiş ve ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması istişare edildi.

Görüşmede ayrıca ateşkesin devamlılığını sağlamak için her tür engelin bertaraf edilmesi ve ihlallerin önlenmesi noktasında Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında mutabık kalındı.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

