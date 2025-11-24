Külliye'de önemli kabul! Başkan Erdoğan Güney Kore lideri Lee Jae-myung ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Külliye'de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’ı ağırlayacak. Yapılacak görüşmede ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'ın, 24-25 Kasım tarihlerinde Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir.
Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.
24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir.
Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."
