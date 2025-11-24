Komisyon heyeti İmralı’ya gitti: Olumlu sonuçlar alındı!

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye komisyonunun İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

21 KASIM'DA KARAR 24 KASIM'DA ZİYARET

Yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.,,

"ÖRGÜTÜN FESHİ SİLAH BIRAKMA..."

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10 MART MUTABAKATI, SDG MESELESİ...

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, süreç komisyonunun İmralı'yı ziyaret ettiğine yönelik yapılan duyurunun ardından canlı yayına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Yeşiltaş, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi konularına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyan alınmıştır. 10 Mart Mutabakatı'na ayrı bir parantez açmakta fayda var. Burada SDG'nin Suriye yönetimine, Suriye ordusuna daha doğrusu, entegrasyonunu kapsayan bir mutabakattı ve bu mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular, yani Öcalan'a bu konuyla ilgili heyetin sorular yönelttiğini anlıyoruz yapılan açıklamadan ve buna ilişkin Öcalan'dan kapsamlı ve detaylı beyanların alındığı belirtiliyor ve görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuç alınmıştır."