Viral Galeri Viral Liste CHP'de "İmralı" krizi! Zehir zemberek sözlerle istifa: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

CHP'de "İmralı" krizi! Zehir zemberek sözlerle istifa: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı parti içinde de krize neden oldu. Alınan karar sonrası CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan, partisinden istifa ettiğini yayınladığı video ile duyurdu. Akan parti yönetimine 'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' ifadeleri ile tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.11.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 21:42
CHP’de İmralı krizi! İstifa depremi: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18'inci toplantısında, İmralı'yı ziyaret etme kararı alındı.

CHP’de İmralı krizi! İstifa depremi: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

CHP ise İmralı'ya gitmeme kararı aldığını açıkladı. Konuya ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye sürecine desteğimiz devam edecek" dedi.

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 'evet', 3 'hayır' çıkarken, 2 üye de 'çekimser' kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı.

CHP’de İmralı krizi! İstifa depremi: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

CHP'nin İmralı kararına, parti içinden de tepki geldi.

CHP’de İmralı krizi! İstifa depremi: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

CHP'DE "İMRALI" İSTİFASI

Karara tepki gösteren bir diğer isim de CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan oldu.

Akan istifasını, yayınladığı bir video ile duyurarak delege kartını makasla kesti.

CHP’de İmralı krizi! İstifa depremi: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin

Akan, videoda şunları söyledi:
"Arkadaşlar, görüyorsunuz ben Nusaybin CHP İlçe Seçim Yönetimi'nde görev yapıyorum. Orada CHP adına başkanlık yapıyorum, İnsan Hakları Komisyonu'ndayım. Mardin il delegesiyim ve Kürt sorunu olunca CHP çok farklı oluyor.

Bu Kürt halkı, Nusaybin'de 15 yıldır kayyum atanıyordu; en son seçimlerde bile her şeye rağmen CHP'ye oy verdi. 120 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 250 sandık CHP'ye çıktı. Büyük bir çalışma yapıldı ama maalesef CHP Kürtlerin hakkına gelince, Kürtlerin yanında olmuyor. Ben de bu sebeple istifa ediyorum.

SON DAKİKA