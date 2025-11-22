CHP'de "İmralı" krizi! Zehir zemberek sözlerle istifa: Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin
CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı parti içinde de krize neden oldu. Alınan karar sonrası CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan, partisinden istifa ettiğini yayınladığı video ile duyurdu. Akan parti yönetimine 'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' ifadeleri ile tepki gösterdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.11.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 21:42