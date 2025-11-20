AK Parti'den "İmralı" ziyareti açıklaması: Olumlu bakıyoruz

DETAYLAR A HABER'DE

Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yeşiltaş'ın açıklamaları şöyle:

Tabii Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yarın toplanacak ve İmralı ziyaretine ilişkin bir karar alınması muhtemel, ve o karar da açıkçası alınacak. Bu cümleyi kurmakta herhangi bir sorun yok. Şimdi o oylamada 31 üyenin İmralı ziyaretine "evet" demesi gerekiyor. Çünkü beşte üç çoğunluk aranacak. Zaten AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin komisyon üye sayısı İmralı'ya gidilmesinin önünü açıyor ve İmralı'ya bir ziyaret komisyon üyeleri tarafından belirlenecek komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilecek. Tabii bu ziyaret ne zaman yapılacak? Şimdi artık bu tarih merak ediliyor ve Ankara'da konuşulmaya başlandı.

DEM PARTİ KULİSLERİNDE NE KONUŞULUYOR?

Resmi kaynaklardan henüz malum bir gelen açıklama yok ki zaten daha komisyon toplantısı gerçekleştirilmedi. Ancak DEM Parti kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerde, DEM Parti kulislerinde şu konuşuluyor: Cuma günü İmralı'ya gidilmesi noktasında komisyondan bir karar çıkar ve bir iki gün içinde hatta bu hafta sonu İmralı'ya gidebiliriz diyor DEM Parti kaynakları. Burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın yaptığı açıklamayı da hatırlatmakta fayda var. O da yine son komisyon toplantısının ardından Cuma günü bu toplantının İmralı'ya gitme noktasında oylama yapılacak olan o toplantının gerçekleştirileceğini söylemiş ve bir iki gün içerisinde de İmralı'ya gidilebileceğini ifade etmişti. Bugün bu konuya ilişkin peş peşe toplantılar olacak. AK Parti grubunda ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda. CHP İmralı'ya gidilmesiyle ilgili temkinli yaklaştığını söyleyebiliriz. Aslında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Analar ağlamayacaksa biz varız" demişti. Süreci destekledi. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulması önerisini, fikrini de ilk dile getiren isimlerden birisiydi. Ancak İmralı ziyareti konusunda partide bir görüş ayrılığı hakim. Bir yanda bazı milletvekilleri, "Cumhuriyet Halk Partisi asla ve kat'a İmralı'da olamaz" derken, bazı milletvekilleri ise İmralı ziyaretini tam anlamıyla destekliyor. Bugünkü yapılacak olan toplantıda komisyon üyeleri ve bazı MYK üyelerinin hazır bulunacağı toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyla ilgili görüşünü netleştirmesi bekleniyor. Biz o toplantıyı takip edeceğiz.

AK PARTİ İMRALI ZİYARETİ İÇİN KİMİ GÖREVLENDİRECEK?

Bir yandan da tabii ki AK Parti'de komisyon üyeleri, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti'nin komisyondaki koordinatör Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül başkanlığında bir araya gelecekler. Tabii ki yarınki toplantı ve bundan sonraki sürece ilişkin atılacak adımlar bu kapalı toplantıda masada olacak. Tabii AK Parti İmralı ziyareti için kimi görevlendirecek, nasıl bir yol izlenecek, buna ilişkin tüm ayrıntıların bugünkü toplantıda netleşmesi bekleniyor.

CHP'NİN "ÖNCE KURULTAY SONRA KOMİSYON" TEKLİFİ

Tabii bir kulis bilgisini de paylaşalım bu konuya ilişkin. Son komisyon toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir öneri getirmiş edindiğimiz bilgilere göre: İmralı ziyaretine ilişkin konunun bu gündemin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ayın sonunda yapacağı olağan kurultay sonrasına bırakılmasını talep etti. Ancak DEM Parti o talep karşısında tepki gösterdi ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade ettiler ve bu talebi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin talebini reddettiler. Çünkü hayati bir mesele konuşuluyor Türkiye'de ve DEM Parti kaynakları bu hayati meselenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına endekslenemeyeceğini ifade ediyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım.

"YOL HARİTASI ORTAYA KONULACAK"

DEM Parti kaynaklarıyla yaptığımız görüşmede Türkiye'nin önünde önemli ve çözüme yaklaşmış bir mesele varken bu konunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak olan 39. Olağan Kurultay'ına endekslenmeyeceğini ifade ediyorlar ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyona üye verdi. Zaten İmralı ziyareti noktasında olumsuz bir karar alınması halinde de DEM Parti'nin buna açıktan tepki gösterileceği yine DEM Parti kulislerinde dillendiriliyor. Tabii DEM Parti demişken bugün Genel Merkezi'nde MYK toplantısı var. Yine belki de son günlerin en kritik MYK toplantılarından biri Cuma günü gerçekleşecek olan komisyon toplantısı öncesi DEM Parti tarafından bir yol haritası ortaya konulacak. Özellikle MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son yaptığı grup toplantısında yaptığı açıklamalar ve bu açıklamalara diğer siyasi partilerden gelen değerlendirmeler masada olacak. Terör örgütü PKK'nın zaptan çekilmesinin sürece katkısı veya yansıması değerlendirilecek.