Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sağlıkla yürütüyoruz

AK Parti MYK toplantısı yapıldı (AA)

"HAKEMLERLE İLGİLİ NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de İmralı heyeti meselesi oldu. Başkan Erdoğan, "İmralı heyeti için karar vereceğiz" diyerek çalışmanın MYK gündeminde olduğunu vurguladı. Spor kamuoyunun tartıştığı hakem kararlarına yönelik süreç de MYK'da değerlendirildi. Erdoğan, "Hakemlerle ilgili süreci takip ediyorum. Bu konu önemli. Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.