Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sağlıkla yürütüyoruz

12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 08:40 Güncelleme: 12.11.2025 08:46
AK Parti MYK toplantısında güvenlikten spora birçok başlık ele alındı. Başkan Erdoğan, “İmralı heyeti için karar vereceğiz” diyerek konunun MYK gündeminde olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı’nda herhangi bir sorun olmadığını vurgulayan Erdoğan, sürecin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, Terörsüz Türkiye'ye yönelik de mesaj verirken sürecin sağlıkla yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısında güvenlikten spora, adaletten sosyal politikalara kadar birçok kritik başlık ele alındı.

"HAKEMLERLE İLGİLİ NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de İmralı heyeti meselesi oldu. Başkan Erdoğan, "İmralı heyeti için karar vereceğiz" diyerek çalışmanın MYK gündeminde olduğunu vurguladı. Spor kamuoyunun tartıştığı hakem kararlarına yönelik süreç de MYK'da değerlendirildi. Erdoğan, "Hakemlerle ilgili süreci takip ediyorum. Bu konu önemli. Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI'NDA SORUN YOK

Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Erdoğan, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Toplantının sosyal politika gündemini ise son günlerde yaşanan çocuk suçluluğu tartışmaları oluşturdu. Edinilen bilgilere göre MYK'da suça sürüklenen çocuklara yönelik kapsamlı bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SAĞLIKLA YÜRÜYOR"

Erdoğan toplantıda, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek "Terörsüz Türkiye sürecini sağlıkla yürütüyoruz" dedi.

"İMRALI HEYETİ İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Erdoğan, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de İmralı heyeti meselesi oldu. Başkan Erdoğan, "İmralı heyeti için karar vereceğiz" diyerek çalışmanın MYK gündeminde olduğunu vurguladı.

