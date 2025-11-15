Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin Merve Tepe ve Hikmet Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor.

Peki, Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ne, Türk askeri Gazze'ye gidecek mi ve İsrail'in ateşkes ihlaline karşı Ankara hangi adımları atacak?



Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

Öncelikle milli takımımızı bütün kalbimle tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir başarı imza attılar inşallah bu başarı kupayı alana kadar böyle devam eder.

Aslında, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu dış politikadaki performans, güvenilir ortak olma özelliği, birçok konuda gerçi Türkiye'yi iş birliği aranan bir aktör haline getirmiş durumda.

Malumunuz, geçtiğimiz Eylül ayında, Eylül ayının 23'ünde New York'ta, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız Trump'la bir araya geldi, diğer yedi ülke, Müslüman devlet ülke başkanıyla beraber. Daha sonra 25 Eylül'de bir Washington ziyaretimiz oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Trump tarafından ağırlandı. Orada, gerek kendileri baş başa gerek heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Amerika ikili ilişkileri ve bölge ilişkilerine ilişkin çok ciddi konular konuşuldu.

Şimdi, bu seyahat esnasında da açıkçası iki ülke açısından ve bölgemiz açısından, küresel barış ve istikrar açısından önemli olan konular tekrar gündeme geldi. Şimdi haritayı ortaya koyduğunuz zaman göreceksiniz ki Türkiye'nin kuzeyinde Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. O bizim için de Amerika için de önemli. Kuzeydoğumuzda, Kafkaslar'da donmuş bir savaşın barışa doğru evrilmek üzere olan bir kalıcı barış şeyi var. Buna Amerika'da biliyorsunuz yakından ilgi gösteriyor. Washington'da Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının paraflanmasına ev sahipliği yapmışlardı.

Hemen onun güneyinde İran var. İran bizim komşumuz. Birçok açıdan ilişkilerimiz önemli ama Amerika'nın da İran'la uzun süredir devam eden bir nükleer problemi var. Onun biraz daha güneyinde indiğiniz zaman Irak meselesi var. Irak'la Amerika'daki hikayesini biliyorsunuz savaş. Sonra Suriye dosyası. Bunlar yakın coğrafyamızla ilgili hem Amerika'nın hem bizim son derece ilgi gösterdiğimiz konular ve oralarda belirli bir anlayış birliğinin, koordinasyonun sağlanması gerekiyor ki menfaatlerimizi çok daha iyi koruyalım, daha iyi ilerletelim, daha az maliyet ödeyelim, daha fazla faydalanalım.

Diğer taraftan, tabii en can yakıcı konulardan biri Gazze meselesi. Gazze meselesinde Eylül 23'ten itibaren 8 Müslüman ülkenin devlet başkanının Trump'la bir araya gelip oluşturduğu anlayış birliğinin şu anda geldiği bir nokta var. Bu tabii kolay bir iş değil. Çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Tıkanan konuların açılması gerekiyor. Çok fazla tıkanma alanları olabiliyor. Aşama aşama götürülmesi gerekiyor. Bunun için de yapılan çalışmalar var. Bunun da gözden geçirilmesi gerekiyordu. Beyaz Saray'da yetkililerle yapılan görüşmelerde Suriye meselesi başta olmak üzere Filistin, Ukrayna gibi ağırlıklı konular görüşüldü.

SDG'NİN ENTEGRASYONU

Bu Amerikalılarla konuştuğumuz önemli bir konu. Yani belli bir anlayış birliği içerisinde bunun ilerletilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz, Amerikan sistemi içerisinde bölgeye angaje olurken, özellikle DAEŞ'le mücadele bahanesi üzerinden, burada oluşturulmuş belli mekanizmalar, belli siyasi yatırımlar ve belli bir perspektif var önceki iktidarlar döneminden bugüne kadar taşınmış. Şimdi bunu geriye doğru sardırmak, belli bir noktada bütün aktörlerin menfaatine olacak şekilde nihayetlendirmek bir dikkat, intizam ve sabır istiyor. Yani onu ince ince örerek, diplomatik olarak götürmemiz gerekiyor. Hep ben söylüyorum, yani diplomatlar meseleye çözüm getirmezlerse, sorun askerlerin ve istihbaratçıların omzuna düşüyor. Biz güvenlik ve ekonomik olarak daha fazla maliyet ödemek zorunda kalıyoruz. Onun için sözle yapabileceğimiz, hikmetle yapabileceğimiz şeyleri yapıp diğer kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın omzuna daha az yük düşmesini sağlamamız gerekiyor. Şimdi burada Şam'la YPG arasındaki görüşmelerin gidişatı önemli. Bu görüşmeler bir ara inkıtağa uğradı malumunuz, özellikle İsrail'in güneye müdahalesinden sonra, bölgede olan birtakım gelişmelerden dolayı inkıtağa uğradı. Şimdi Amerikalıların ve bizlerin de en büyük şu anda birincil meselesi İsrail'in Suriye için bir tehdit olmaktan çıkmasını sağlamak ve Suriye'nin de İsrail için bir tehdit olmaması ve herkesin birbirinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine dikkat ettiği bir yer. Şu anda Suriye'nin topraklarının bir kısmı işgal altında, bu işgalin son bulması gerekiyor ve Suriye'nin geri kalanını tehdit eden bir yaklaşım içerisinde de olunmaması lazım.

ABD'NİN İSRAİL'E BASKIYI ARTIRMASI ÖNEMLİ

İsrail'in bölgeye özellikle Suriye faaliyetlerine ilişkin konuşarak ABD-İsrail ilişkilerine değinerek şöyle konuştu: Amerikalılarla belli bir ilişki yürütmek, koordinasyonu yürütmek, özellikle İsrail'e yönelik politik baskıyı artırmak açısından da fevkalade önemli. Şimdi YPG'nin Şam'la yürüttüğü görüşmelerin belli bir noktaya evrilmesini bekliyoruz. Yani şu anda yürütülen müzakereler var, görüşmeler var. Amerikalılarla yapılan görüşmeler var, bizim yaptığımız görüşmeler var. Bunların hepsinin bir noktada bir yere evrilmesi için çalışıyoruz.