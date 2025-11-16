16 Kasım 2025, Pazar

Bakan Fidan A Haber'de açıkladı: Türkiye dünyada aranan aktör

Bakan Fidan A Haber'de açıkladı: Türkiye dünyada aranan aktör

Giriş: 16.11.2025 00:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, Gazze'de oluşturulacak Barış Gücü'ne değinerek, "Türkiye Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır ve asker gönderme de dahil olmak üzere her konuda üzerine düşeni yapacaktır." dedi. Türkiye’nin dış politikadaki rolüne de değinen Fidan, dünyada aranan aktör ülke olduğumuzun altını çizdi. Fidan, F-35 sürecine ilişkin ise, “Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırma sözü verdi.” ifadelerini kullandı.
