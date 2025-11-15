Asrın felaketinde yaralar sarılıyor: “En büyük hayalim elinizden almaktı”

"EN BÜYÜK HAYALİM ANAHTARI SİZİN ELİNİZDEN ALMAKTI"

Anahtar almaya hak kazanan Tutal ailesi, törende duygu dolu anlara tanıklık etti. Sebiha Tutal, anahtarını Başkan Erdoğan'dan teslim alırken, "Yeni evimizin anahtarını almak çok büyük bir mutluluk, ancak bunu sizin elinizden almak çok daha büyük bir onur. Özellikle de en büyük hayalim buydu. Dualarımız her zaman sizinle, size her zaman dua ediyoruz." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.