Asrın felaketinde yaralar sarılıyor: “En büyük hayalim elinizden almaktı”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında 350 bininci konutun anahtar teslim programına katıldı. Kurada adı çıkan depremzedelere anahtarlarını veren Erdoğan, vatandaşlarla duygu dolu anlar yaşadı. Anahtarını Başkan’ın elinden alan Sebiha Tutal, “En büyük hayalim buydu. Dualarımız sizinle” dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı.
Deprem bölgesindeki konut üretimi hızla sürerken, "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla düzenlenen geniş katılımlı törende 350 bininci konutun anahtar teslimi gerçekleştirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: GAYEMİZ MİLLETE HİZMET ETMEKTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenen 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Törenine katıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Bizim millete hizmet etmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Yaraları sarmanın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan, depremzede vatandaşlara anahtarları bizzat teslim etti. Teslim anlarında Başkan Erdoğan ile vatandaşlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.
"EN BÜYÜK HAYALİM ANAHTARI SİZİN ELİNİZDEN ALMAKTI"
Anahtar almaya hak kazanan Tutal ailesi, törende duygu dolu anlara tanıklık etti. Sebiha Tutal, anahtarını Başkan Erdoğan'dan teslim alırken, "Yeni evimizin anahtarını almak çok büyük bir mutluluk, ancak bunu sizin elinizden almak çok daha büyük bir onur. Özellikle de en büyük hayalim buydu. Dualarımız her zaman sizinle, size her zaman dua ediyoruz." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇOCUKLARI UNUTMADI
Başkan Erdoğan, çocukları da unutmayarak onlarla sohbet etti ve harçlık vererek sevindirdi.
Anahtar teslimini alan Tutal ailesi ise Başkan Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.
