Stüdyoda sessizlik! Gazeteciler konuşamadı I Türkiye şehitlerine ağladı

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"EN ZORLANDIĞIM YAYINLAR ŞEHİT CENAZELERİ OLDU"

Şehit cenazelerine ilişkin yapılan yayınların en zor ve ağır yayınlar olduğunu belirten Gazeteci Abdulkadir Selvi, meslek hayatında da en zorlandığı yayınların yine şehit cenazelerinde yaptığı yayınlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Bu yayınlar çok ağır yayınlar. Ben meslek hayatımda en çok zorlandığım yayınlar şehit ailelerinin evlerinden, şehit cenazelerinden yaptığım yayınlar oldu. Allah milletimin, milletimizin yardımcısı olsun. Tabii bir acı bitmeden yeni bir acı haberi daha aldık. Şehitler Tepesi boş kalmıyor ama bunlar çok büyük acı veriyor. Şimdi cenaze araçlarının içinde şehitlerimizin naaşı taşınırken o zaman şunu düşündüm: Ankara'dan hangi duygularla uğurlanmışlardı?

"ONLAR BU MİLLETİN EVLATLARI"

Evlerinden nasıl çıkmışlardı? Ve Ankara'ya dönüş yolunda hangi sevinçle evlerine, çocuklarına kavuşacaklarını düşünüyorlardı? İşte uçakla gittiler, cenaze arabalarıyla döndüler. Bunlar bir hayat, hepsi. Hepsi ayrı bir dünya. Çocukları var, eşleri var, sevenleri var, anneleri var, babaları var, kardeşleri var. Onlar yaşıyorlar ama onlar için hayat çok zor oluyor. Elbette ki şehitler sadece onların şehitleri değil, bu milletin evlatları.