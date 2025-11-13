Stüdyoda sessizlik! Gazeteciler konuşamadı I Türkiye şehitlerine ağladı
Türkiye'ye ait bir C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Kaza sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 20 askerimiz şehit olurken naaşları Türkiye’ye getirildi. Hem Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen kahramanlarımızın son görüntüleri hem de yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotun haberi stüdyoda duygusal anlar yaşatırken, Gazeteci Abdülkadir Selvi, “Bu yayınlar çok ağır yayınlar. Şimdi cenaze araçlarının içinde şehitlerimizin naaşı taşınırken o zaman şunu düşündüm: Ankara'dan hangi duygularla uğurlanmışlardı?” dedi.
Gürcistan'da Türkiye'ye ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit düşen 20 kahraman askerimizin naaşları yurda getirildi. Naaşların Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü anlar A Haber ekranlarında da an be an yayınlanırken stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
"ALLAH BU MİLLETE BAŞKA ACI GÖSTERMESİN"
Şehit düşen 20 kahraman askerimizin hemen ardından yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot haberiyle konuşmakta zorlanan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzücü. Allah bu millete başka acı göstermesin" diyerek şunları söyledi:
Hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzücü. Allah bu millete başka acı göstermesin. Teknik olarak bu uçak hava şartlarından daha kolay etkileniyor. Pilotlara bu raporlar verilir. Muhtemelen kalkış esnasından uygun hava şartları oluşmuştur ama yüksek arazine ani hava şartları değişebiliyor.
"EN ZORLANDIĞIM YAYINLAR ŞEHİT CENAZELERİ OLDU"
Şehit cenazelerine ilişkin yapılan yayınların en zor ve ağır yayınlar olduğunu belirten Gazeteci Abdulkadir Selvi, meslek hayatında da en zorlandığı yayınların yine şehit cenazelerinde yaptığı yayınlar olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Bu yayınlar çok ağır yayınlar. Ben meslek hayatımda en çok zorlandığım yayınlar şehit ailelerinin evlerinden, şehit cenazelerinden yaptığım yayınlar oldu. Allah milletimin, milletimizin yardımcısı olsun. Tabii bir acı bitmeden yeni bir acı haberi daha aldık. Şehitler Tepesi boş kalmıyor ama bunlar çok büyük acı veriyor. Şimdi cenaze araçlarının içinde şehitlerimizin naaşı taşınırken o zaman şunu düşündüm: Ankara'dan hangi duygularla uğurlanmışlardı?
"ONLAR BU MİLLETİN EVLATLARI"
Evlerinden nasıl çıkmışlardı? Ve Ankara'ya dönüş yolunda hangi sevinçle evlerine, çocuklarına kavuşacaklarını düşünüyorlardı? İşte uçakla gittiler, cenaze arabalarıyla döndüler. Bunlar bir hayat, hepsi. Hepsi ayrı bir dünya. Çocukları var, eşleri var, sevenleri var, anneleri var, babaları var, kardeşleri var. Onlar yaşıyorlar ama onlar için hayat çok zor oluyor. Elbette ki şehitler sadece onların şehitleri değil, bu milletin evlatları.
"PEYGAMBERLERDEN SONRA GELEN BİR MAKAM"
Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok büyük acı. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Şehitlik mertebesine ulaşmak çok zor. Peygamberlerden sonra gelen bir makam olarak anlatılıyor şehitlik makamı. Ama tabii geride bırakanların ona dayanması da çok zor. İşte bulundukları yerlerde kan örnekleri verilmesi istendiğinde onlar Ankara'ya gelmek istiyorlar. Bir kısmı da zaten gelmişti, Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'nun kapısındaydı. Yani gülerek uğurladığın insanı cenaze arabasında karşılamak çok zor, çok çok ağır bir şey olsa gerek.
"HAVACILIK TARİHİN KANLA YAZILMIŞ BİR TARİH"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu, havacılık tarihinin kanla yazıldığını, bugünün başarısı geçmişin acı tecrübelerinden geldiğini belirterek şöyle konuştu:
Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Söyleyecek bir şey yok. Yani sadece benim söyleyebileceğim: Havacılık tarihi kanla yazılmış bir tarih. Neticede ilk insanın uçmaya başladığı zamandan beri hem askeri, hem sivil birçok insan hayatını kaybetti. Bugün 2025 yılında yolcu uçakları uçuyorsa, daha önce de hayatını kaybetmiş insanlar ve onların yaşadıkları, hayatlarını kaybetme esnasında yaşadıkları olaylardan yola çıkılarak neticede güvenlik önlemleri artırılıyor, prosedürler değiştiriliyor, sıkılaştırılıyor, teknoloji gelişiyor ama dediğim gibi havacılık tarihi kanla yazılmış bir tarih.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
- Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?
- 1606'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan barış antlaşması hangisidir?
- Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?
- Hangisi İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biridir?
- Mutfaktaki eczane: Baharatların en etkili kombinasyonu bakın neymiş! Ağrı, sindirim, kanser…
- Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın Ankara Erkek Lisesindeki edebiyat öğretmenleri kim olmuştur?
- Sadece baş ağrısı değil! Migrenin gizli yüzü: Vücudunuzun işleyişini nasıl durduruyor?
- Hemen kontrol edin! 11 saat elektrik olmayacak: İstanbul’da hangi ilçeler kesinti yaşayacak?
- Ağrılarınızın nedeni bu olabilir! Spor yaparken sakatlık riskini artıran yaygın davranışlar
- 14 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Tam metin - PDF OKU İNDİR
- UFC 322 PROGRAMI | İslam Makhachev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?