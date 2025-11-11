Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 6 sanık, mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla birlikte tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklandı. Öte yandan Özer'in 'terör' soruşturmasından tutukluluğu devam ederken, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ahmet Özer hakkında ocak ayında bir tutuklama kararı daha verildi. Bunun üzerine Özer, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ahmet Özer 14 Temmuz'da görülen duruşmada 'terör' soruşturmasından tahliye edildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Ahmet Özer'in 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 20 Ekim'de hazırlanan iddianamesinde 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Özer hakkında, ilgili mahkemenin tensip zaptı hazırlamasıyla birlikte tahliye kararı verildi. Bunun üzerine Ahmet Özer adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.