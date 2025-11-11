Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye edildi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in arasında olduğu 6 sanık, mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla birlikte tahliye edildi.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davada tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de arasında olduğu 6 sanık, mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla birlikte tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 30 Ekim 2024 tarihinde tutuklandı. Öte yandan Özer'in 'terör' soruşturmasından tutukluluğu devam ederken, 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ahmet Özer hakkında ocak ayında bir tutuklama kararı daha verildi. Bunun üzerine Özer, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Ahmet Özer 14 Temmuz'da görülen duruşmada 'terör' soruşturmasından tahliye edildi.
ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI
Ahmet Özer'in 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında 20 Ekim'de hazırlanan iddianamesinde 9 yıla kadar hapsi talep edildi. Özer hakkında, ilgili mahkemenin tensip zaptı hazırlamasıyla birlikte tahliye kararı verildi. Bunun üzerine Ahmet Özer adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
DURUŞMA 27 OCAK'TA GÖRÜLECEK
Öte yandan 5 Kasım günü iddianamenin kabul edilmesiyle hazırlanan tensip zaptının ardından duruşma günü belirlendi. Sanıklar 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
ÖZER: DEMOKRASİNİN BÜTÜN KURUM VE KURALLARIYLA İŞLEMESİNE İHTİYACIMIZ VAR
Cezaevinden tahliyesinin ardından açıklamalarda bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "1 yıl 10 gün sonra dışardayım. Tabi dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere Adana Büyükşehir Belediye başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye Başkanlarımız, belediyelerden üst düzey bürokratlar, her yerden dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler. O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan tablo da ayrıca üzücü bir tablo olarak ortaya çıktı. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte hukuka, demokrasiye hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var. Aynı zamanda seçilmişlerin, belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamında ilk göstergesi olmasını diliyorum benim bu tahliyemin" ifadelerini kullandı.
"DEVLET BAHÇELİ'YE HUZURUNUZDA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
Özer, "Bir barış sürecinin içerisinden geçiyoruz. Benim en büyük üzüntülerimden biri dışarıda olup bu sürece yeterince katkı veremediğimdendi. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle sayın Devlet Bahçeli'ye burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde sayın Fethi Yıldız'ın hem hukuk güvenliği, hem hukuka duyulan güveni daha da artması için yaptığı hukuki açıklamalarla içerdeki insanlar için özellikle önemli derecede büyük bir rol oynadığını belirtmek istiyorum. Özel teşekkürüm de ailem için, eşim için, oğlum için. Onlar sadece benim değil, içerideki herkes için büyük bir çaba sarf etti bundan sonra da sarf etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim derdi ki? Çöpe giden meyve kabuklarından hangileri sağlıklı? Vitamin, lif, antioksidan…
- Sakın kazımayın! Duvardaki yapışkan izlerini çıkaran doğal çözüm: Yıllardır göz önündeymiş
- WhatsApp o sorunu çözüyor: Tanımadığınız numaralardan mesaj almak artık isteğe bağlı!
- Sadece bir malzemeyle! İz bırakmayan ayna temizliğinin anahtarı ne?
- BEDAŞ’tan uyarı! 21 ilçede elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrikler ne zaman gelecek?
- Neden sürekli tıkanıyor? Burun tıkanıklığının sebepleri ortaya çıktı! Aslında çok farklıymış
- ANADOLU EFES MAÇ TAKVİMİ | Virtus Bologna-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- A101 13 KASIM AKTÜEL | İndirim günleri başlıyor! A101 hangi ürünler indirimde? Elektrikli semaver, darbeli matkap…
- Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? FB Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 12-18 Kasım ŞOK aktüel katalog: Çeyiz hazırlığında olanlar için özel fırsatlar ŞOK’ta! Battaniye, bornoz, süpürge…
- MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye maçı nereden izlenir?
- Kış depresyonuna karşı ruh halinizi güçlendirin: Soğuk günlerde iyi hissetmenin 3 basit yolu