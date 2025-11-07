07 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 17:02 Güncelleme: 07.11.2025 17:04
TBMM Başkanlığına 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyası sunulan isimler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da var.

Ayrıntılar geliyor...

