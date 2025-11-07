Mansur Yavaş hakkında Ankapark soruşturma izni! Milyarlarca liralık kamu zararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş hakkında Ankapark dosyasıyla ilgili soruşturma izni talep etti. Başsavcılık, Yavaş döneminde kapatılan parkın yıllardır kaderine terk edildiğini, milyarlarca liralık kamu zararı oluştuğunu ve belediyenin bu süreçte denetim görevini yerine getirmediğini belirtti. Daha önce 154 milyon liralık "konser ihaleleri" nedeniyle de Yavaş hakkında soruşturma izni istenmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş hakkında Ankapark'ın durumu nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Yavaş yönetimine yönelik konser ihaleleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın yankıları sürerken, Başsavcılığın Ankapark için de benzer bir adım attığı ortaya çıktı.
YAVAŞ'A BAŞSAVCILIKTAN İKİNCİ SORUŞTURMA TALEBİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturmanın ardından, bu kez Ankapark dosyasını da gündemine aldı.
Başsavcılığın, Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep ettiği ortaya çıktı. Söz konusu talebin, Ankapark'ın Yavaş döneminde kapatılması, korumasız bırakılması, içindeki malzemelerin çalınması ve kamu malının zarar görmesine göz yumulduğu iddialarına dayandığı belirtildi.
ANKAPARK ŞİKAYETİ: "3 MİLYAR LİRALIK ZARAR, HIRSIZLIĞA GÖZ YUMULDU"
Başsavcılığa iletilen Ankapark dosyasında dikkat çeken iddialar yer alıyor.
Şikayet dilekçesinde özetle şu ifadeler bulunuyor:
"Ankapark, Mansur Yavaş döneminde kapatılmış ve halen açılmamıştır. Belediye, parkın kullanımı üzerinde denetim yetkisi olmadığını ileri sürmüştür. Ancak belediye ile kiracı arasında imzalanan sözleşmede her türlü denetim yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir."
"Park 6 yıldır tahrip olmuş, içindeki malzemeler çalınmıştır. Çalınan malzemelerin toplam değeri 3 milyar TL'yi aşmıştır. Mansur Yavaş, parkta yaşanan hırsızlık iddialarını kamuoyuna açıklamış; ancak basına ve belediye yayın organlarına çekim izni verilmemiştir. Eğer gerçekten hırsızlık yaşanmışsa, idarenin buna göz yumması söz konusudur."
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ocak 2025'te soruşturma izni talep etmiş, İçişleri Bakanlığı ise 16 Eylül 2025 tarihli cevabında ön incelemenin sürdüğünü bildirmiştir.
ANKAPARK 'A NE OLMUŞTU?
2019: ANKAPARK, dönemin Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde tamamlanarak resmî olarak açıldı. Açılışın ilk hafta sonunda 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti.
2019 Sonu – 2020 Başları: Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, parkın işletmecisiyle yaşanan anlaşmazlıklar gündeme geldi. 2020 yılında parkın kapıları kapatıldı. Ardından belediye, işletmecinin taahhütlerini yerine getirmediğini savunarak sözleşmeyi feshetti. İşletmeci şirket ise pandeminin mücbir sebep sayılması gerektiğini belirterek hukuki süreç başlattı.
2021: Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, belediyeyi haklı buldu. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin gerekçelerinde eksiklik tespit ederek kararı usulden bozdu ve dosyayı yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye gönderdi. Bu süreçte ANKAPARK bakımsız ve korumasız kaldı; hırsızlık ve yağmalama olayları yaşandı.
2022: Mansur Yavaş, "ANKAPARK'ın kaderini halk belirleyecek" diyerek 23 Temmuz 2022 tarihinde bir anket başlattı. 74.281 kişinin katıldığı ankette, büyük çoğunluk Ankapark'ın "yeşil alan" olmasını istedi. Anketin sonucuna rağmen park kapalı kalmaya devam etti.
2023: Mansur Yavaş yönetimindeki ABB, CHP Grup Sözcüsü ve Çankaya Meclis Üyesi Gül Eda Hür'ün yöneticisi olduğu AHED Plastik firmasına 2021–2023 yılları arasında toplam 42 milyon TL'lik havuz bakım ihaleleri verdi. Ancak Ankapark hala kapalı kalmaya devam etti. Ayrıca Yavaş yönetimi, 2023 seçimlerine 5 ay kala danışmanının şirketine 160 milyon TL'lik "sanal hayvanat bahçesi" ihalesi verdi.
2024: ABB'nin ANKAPARK için son iki yılda 769 milyon 477 bin TL değerinde bakım-onarım ihaleleri yaptığını açıklandı. Ve hala Ankapark'ın çevresi güvenliksiz hâlde, oyuncaklar ve altyapı çürümeye terk edilmiş durumda.
SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Başsavcılığın talebiyle Ankapark dosyası, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından yürütülen ön inceleme kapsamında değerlendiriliyor.
İnceleme tamamlandıktan sonra Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilip verilmeyeceğine Bakanlık karar verecek.
