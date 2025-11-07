Gazze’nin BM’deki sesi Başkan Erdoğan! Türkiye’nin teklifi masada

Gazze Şeridi'nin geleceği için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen ve 6 ülkenin (Katar, Pakistan, Endonezya, Suudi Arabistan, Ürdün ve BAE) katıldığı Gazze toplantısında oluşturulacak uluslararası gücün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onayından geçmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu zirveden sonra ABD planı BMGK'ya sundu. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BM Güvenlik Konseyi'nin "Gazze'ye uluslararası güç konuşlandırılması" kararını oylaması öncesi düzenlediği üst düzey toplantıya katılımın "güçlü desteğe" işaret ettiğini bildirdi. Waltz, "E10" şeklinde bilinen BM Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyeleri Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali temsilcilerini üst düzey toplantıya çağırdı. Toplantıya Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de davet edildi.

HAFTAYA OYLANACAK

Toplantıya katılımların "karara yönelik bölgesel desteği" yansıttığı kaydedilirken, toplantıda Gazze'de istikrar ve barışı ilerletme konusundaki ortak çıkarların vurgulandığı aktarıldı. Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletti.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'de gelecek hafta yapılması planlanıyor. İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor. İsrail basınına göre ABD'nin taslak planı henüz Tel Aviv'e sunulmadı.