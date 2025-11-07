07 Kasım 2025, Cuma
Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan’ı ziyaret edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.11.2025 15:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü’de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

