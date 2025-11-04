İranlı iş insanından Emir Sarıgül hakkında suç duyurusu: Beni 250 milyon lira dolandırdı
Eski Şişli Belediye Başkanı ve CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül hakkında, İranlı iş insanı Hüseyin Azari tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Dilekçede, Sarıgül'ün babasının siyasi kimliğini kullanarak Göktürk, Beykoz, Nişantaşı ve Erzincan'daki "hayali projeler" üzerinden yaklaşık 250 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.
İddialara göre Sarıgül, Göktürk ve Beykoz'daki arsaların "Cumhurbaşkanlığı onaylı projeler" olduğunu söyleyerek Azari'den büyük meblağlar aldı. Ancak bu arsalarla ilgili herhangi bir resmi proje ya da imar izni bulunmadı.
Nişantaşı'ndaki başka bir projede ise Beşiktaş Belediyesi ve Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin'in adını kullanarak siyasi güven ortamı oluşturduğu öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre Erzincan'daki "24 Ayar Madencilik Enerji Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." üzerinden de 2.5 milyon dolarlık hisse devriyle dolandırıcılık yapıldığı, şirketin ruhsatlarının süresinin dolmuş olduğu belirtildi.
Ayrıca Azari'ye satılan 3.35 milyon dolarlık Ortaköy'deki taşınmaz için sonradan Sarıgül ailesine ait şirketin tapu iptal davası açtığı, bunun organize bir hile planı olduğu savunuldu.
