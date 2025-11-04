İranlı iş insanından Emir Sarıgül hakkında suç duyurusu: Beni 250 milyon lira dolandırdı

Emir Sarıgül

Nişantaşı'ndaki başka bir projede ise Beşiktaş Belediyesi ve Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin'in adını kullanarak siyasi güven ortamı oluşturduğu öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre Erzincan'daki "24 Ayar Madencilik Enerji Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti." üzerinden de 2.5 milyon dolarlık hisse devriyle dolandırıcılık yapıldığı, şirketin ruhsatlarının süresinin dolmuş olduğu belirtildi.

Ayrıca Azari'ye satılan 3.35 milyon dolarlık Ortaköy'deki taşınmaz için sonradan Sarıgül ailesine ait şirketin tapu iptal davası açtığı, bunun organize bir hile planı olduğu savunuldu.