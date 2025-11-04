04 Kasım 2025, Salı
DHA
Giriş: 04.11.2025 15:07 Güncelleme: 04.11.2025 15:08
Haluk Görgün’den savunma ve havacılık sektörüne ilişkin mesaj: İhracattaki pay yüzde 3,5’e yükseldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin genel ihracatındaki payının yüzde 3,5’e yükseldiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 2025 yılı ekim ayı ihracat verilerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Görgün, "2025 yılı ekim ayında savunma ve havacılık sanayimiz 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatı hariç toplam ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 6,7 milyar dolara ulaşmıştır. Bu artışla birlikte, savunma ve havacılık sektörümüzün Türkiye'nin genel ihracatındaki payı yüzde 3,5'e yükselmiştir. Sektörümüzdeki bu kalıcı ihracat başarısı, dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz savunma sanayi iş birliği faaliyetlerinin meyvesidir. Bu çalışmalara aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerle globalde daha güçlü bir Türkiye için çalışan başkanlık personelimize, şirketlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

