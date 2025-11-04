DEM Parti heyeti yarın Demirtaş’ı ziyaret edecek! Demirtaş’tan cezaevinden mektup

(Foto: AA)

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Partisinin grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olur." diyen Bahçeli'ye teşekkür etti. "Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz, çok doğru söylemiş." diyen Bakırhan, "AİHM üç kezdir karar veriyor. Demirtaş başta olmak üzere yargılanan arkadaşlarımızın tahliye edilmesi gerekiyor." dedi. Bakırhan Bahçeli ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruları "Tarih yok düşüncemiz var." yanıtını verdi.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DEMİRTAŞ'TAN CEZAEVİNDEN MEKTUP

Öte yandan Bahçeli'nin "Tahliye olması hayırlı olur" sözleri sonrası Selahattin Demirtaş cezaevinden mektup yazdı.

"CUMHURBAŞKANI SÜRECİN ARKASINDADIR"

Demirtaş'ın, Bahçeli'nin "tahliye" açıklamasının ardından şu ifadeleri kullandı: "Merhabalar Sayın Devlet Bahçeli, bu günkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de kibir siysetinin de böyle bir lüksü yoktur, bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.

Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak; burası nettir. Çünkü sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."