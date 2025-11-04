5 ülke büyükelçisinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?
- 4 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta hangi kanalda?
- 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı ÖSYM AİS | Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ücreti ne kadar? Adli Yargı/İdari Yargı
- Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...
- Ruh halimizi mevsimler mi yönetiyor? Kış depresyonu neden olur, nasıl önlenir?
- 4 Kasım TV Yayın Akışı: Bugün ekranda neler var, hangi dizi ve programlar yayında?
- 1999-2003-2005 ve 2008 öncesi ve sonrasına piyango vurdu! Erken emeklilikte prim ve yaş tablosu hazır
- 4-5-7 Kasım Bim Aktüel Katalog: BİM’de kasım fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası
- Togg’dan Kasım 2025’e özel finansman atağı! Sıfır faizli kredi fırsatı başladı: 66.667 TL taksitle T10X ve T10F listede
- Tarım Kredi Market’te tiryaki çay 270 TL, tuvalet kağıdı 249,90 TL! Yüzde 50 indirimli 4-10 Kasım fırsatları başladı
- İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyesi ne durumda? 4 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj doluluk oranları
- 100 yıl içinde bu şehirler yok olabilir! Yeni araştırma şok etti: Risk haritasında Türkiye'den iki kentte var!