04 Kasım 2025, Salı
5 ülke büyükelçisinden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 17:06 Güncelleme: 04.11.2025 17:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen, Filistin Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish, Gine Büyükelçisi Abdoulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura'yı kabul etti.

Başkan Erdoğan Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. (Foto: AA)Başkan Erdoğan Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. (Foto: AA)

Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

