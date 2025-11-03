AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" paylaşımı

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

UNESCO'nun 43. Genel Konferansı'nın bugün gerçekleştirilen oturumunda çok önemli karara imza atıldığını belirten Çelik, "Bugün kabul edilen kararla 15 Aralık, Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edildi. Güzel Türkçemizin korunmasına ve insanlık mirası olarak gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunacak bu kararın alınmasına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.