Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı

(Foto: AA)

"DİREKSİYON BAŞINA GEÇEN HERKES GÖRECEKSİNİZ DAHA SORUMLU DAVRANACAK"

Bakanlık olarak önemli bir görevlerinin trafik güvenliği olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, şunları aktardı: "2024 yılında 6 bin 351 canımızı maalesef trafik kazalarında kaybettik. Binlerce ocağa ateş düştü. Evlatlarımız öksüz, yetim kaldı. Anneler babalar evlat acısıyla yandı. Buna göz yumamayız. Hiçbir canımızı yolda bulmadık ki yolda kaybedelim. Trafik kültürünün oluşması, cezalarda caydırıcılığın ilkesinin sağlanması için AK Parti Grubumuz yeni trafik kanunu teklifini hazırladı. Gazi Meclisimiz bu kanunu onayladığında, direksiyon başına geçen herkes göreceksiniz daha sorumlu davranacak. Artık yolda makas atamayacak, drift yapamayacak, keyfine göre yolu kapatamayacak. Kırmızı ışık ihlali yapmadan, hız sınırını aşmadan önce bir kez daha düşünecek."

"HEDEFİMİZ SIFIR ACI"

Trafikte son 6 yılda "dur" ihtarına uyulmadığı için 9 şehit verildiğini ve 26 can kaybının yaşandığını dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti: "Bu muhteşem yollarda günde 17 insan hayatını kaybediyor. Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ateş düştüğü yeri yakar, trafik kültürü oluşturmak lazım. Dünyada bunu başaran yerlere bakıyoruz, bilim insanları, mühendislerle, 2 yıldır çalışıyoruz. Bu muhteşem yollarda bizim değerlerimize, bizim inanç sistemimize ve caydırıcılığı güçlü bir kural manzumesi ihdas edelim ki yollara sağlıkla çıkalım, akşam evlerimize, iş yerlerimize afiyetle dönelim, eskilerin duasındaki gibi. Bu da denetim ve caydırıcılıkla olur.

Bizim derdimiz ceza yazmak değil, amacımız, hedefimiz sıfır acı, sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır yaralanma. Biz bunu başarabiliriz, değerlerimiz, inanç sistemimiz ve yeni Gazi Meclisimizin takdiriyle yasalaşacak kanun, göreceksiniz bunu başaracak."

Polisin, jandarmanın, Sahil Güvenliğin bu milletin evladı olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Onların her biri, vatanımızın dört bir köşesinde, gecenin karanlığında, yağmurun, soğuğun altında vazifelerinin başında. Onlara el kaldırmak, yalnızca polisimize değil, milletimizin onuruna el kaldırmaktır. Milletimize hizmet eden hiçbir evladımızın onurunun çiğnenmesine asla müsaade edemeyiz." diye konuştu.