İşte TOKİ’nin yapacağı örnek evler! Bir aile için gereli her şey var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde yapılacak evleri paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.