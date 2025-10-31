Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Bu kapsamda da Ekrem İmamoğlu hem yolsuzluk hem de geçtiğimiz günlerde casusluktan tutuklandı.

DANIŞMANINA DA GÖZALTI

Bugün yaşanan son gelişmeye göre İmamoğlu'nun danışmanı olan İbrahim Özkan da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İbrahim Özkan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

AKŞENER İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İbrahim Özkan, Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etmişti. Kararın ardından İBB İYİ Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan'nın Grup Başkanvekili olması için oy kullanmıştı.

Böylece Akşener'in Grup Başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili olmuştu. İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İbrahim Özkan ve 5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi istifa etmişti.