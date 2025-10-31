31 Ekim 2025, Cuma
Giriş: 31.10.2025 07:28 Güncelleme: 31.10.2025 07:55
Balıkesir Sındırgı’da 4.2 büyüklüğünde deprem!

6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD, ilçede sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07.18'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

