Bakan Fidan’dan net mesaj: Netanyahu ateşkesi ihlal etmek için bahane arıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları...

Türkiye, 3 deniz girişimine ortak oldu. Estonya ile gireceğimiz ortak projelere önem atfediyoruz. Türkiye, NATO'nun doğu kanadındaki müttefikleriyle ortak hareket etmektedir. Avrupa güvenlik mimarisi caydırıcı kapasiteye ulaşmak zorunda. Stratejik bir bakış açısı ile hareket edilmesi tüm tarafların yararınadır. Türkiye olarak savunma sanayisindeki gelişmelerin, NATO'yu tamamlayıcı olacak şekilde olması gerektiğini savunuyoruz. Türkiye'nin SAFE mekanizmasına katılımı kritik öneme sahip. Türkiye'nin adaylık sürecinde yaşanan tıkanıkların aşılabileceğini düşünüyoruz. Bugün vize serbestisinin canlandırması gibi konuları da alıyoruz.

"GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Vatandaşlarımızın vize konusunda yaşadığı sorunlar da gündemimizde. Rusya-Ukrayna müzakerelerini desteklemeye devam edeceğiz. Gazze'deki gelişmeleri de ele aldık. Netanyahu soykırımı başlatmak için bahane arıyor. Türkiye olarak önemli bir sorumluluk üstlendik, ateşkesin kalıcı olması için çaba harcamaktayız. Gazze'ye yönelik yardımlarımız aralıksız sürüyor. Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

"NETANYAHU ATEŞKESİ İHLAL ETMEK İÇİN BAHANE ARIYOR"

İnanıyoruz ki sabır ve dayanışma ile Gazze yeniden ayağa kalkacaktır. Netanyahu, bütün dünyanın gözleri önünde (Gazze'de) ateşkesi ihlal etmek ve soykırımı yeniden başlatmak için bahane aramaktadır.

"10 MART MUTABAKATINA UYULMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR"

Bugün ayrıca Suriye'deki son durumu ele aldık. Suriye'de sürdülebilir kalkınma, ancak gerekli güvenlik koşullarının sağlanması ile sağlanacaktır. Dolayısıyla 10 Mart mutabakatına uyulması son derece önemlidir."

"AVRUPA İLE İLİŞKİLERİMİZ BAŞKA BİR AŞAMAYA GEÇİYOR"

Avrupa ile ilişkilerimiz başka bir aşamaya geçiyor. Özellikle dün Şansölye Merz tarafından ziyaret önemliydi. Cumhurbaşkanımızın ve Merz'in Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda iradelerini yeniden ortaya koyması, AB ile ilişkilerimiz açısında son dönemdeki en önemli gelişmelerden biriydi.

Gazze'de ateşkese dair kaygılarımız var. Ateşkesin devam etmesi için çalışıyoruz.

