Külliye'de Başkan Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Merz arasında kritik zirve! Savunmada 150 milyar euroluk ortaklık
Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşme gerçekleştirecek. Görüşme kapsamında Ankara-Berlin hattında Eurofighter savaş uçakları, AB'ye üyelik, ekonomik ve stratejik iş birlikleri gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz'i bugün Külliye'de kabul edecek.
MERZ'DEN RESMİ ZİYARET
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı: "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. 30 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."
ZİYARET ALMAN BASININDA
Alman basını Berlin-Ankara ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını yazdı. Ziyaret Türkiye ile diplomatik ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor.
Görüşmede uzun süredir askıda olan AB'ye üyelik sürecinin ilerleyeceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Alman medyasına göre, bu politika değişikliğinin ardından jeopolotik nedenler yatıyor.
Ankara son yıllarda hem Ukrayna'da hem de Gazze'de ateşkes görüşmelerinde önemli bir rol oynamıştı. Ayrıca Türkiye Ukrayna'daki savaşta tarafsız arabulucu konumuyla hem Batı hem Rusya ile diyalog sürdüren ender ülkelerden birisiydi. Almanya bu bağlamda Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alımına onay vermişti.
150 MİLYAR EURO'LUK PROGRAMA TÜRKİYE DE KATILSIN
Berlin hükümet bilindiği gibi 150 milyar Euro'luk bir Avrupa güvenlik programına Türkiye'nin katılması için Yunanistan'ın vetosunu aşmaya çalışıyor.
HANGİ KONULAR MASADA?
Ankara'daki görüşmede Eurofighter savaş uçaklarının teslimat tarihi konusunda net bir açıklama da bekleniyor. İki lider arasında AB'ye üyelik, göç, ekonomi ve enerji iş birlikleri masada olacak.
MERZ'DEN ZİYARET ÖNCESİ AÇIKLAMA
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ortaklığı daha da geliştirmek istediğini belirtti. Merz, Ankara'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.
Merz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.
