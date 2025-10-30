Külliye’de Başkan Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Merz arasında kritik zirve! Savunmada 150 milyar euroluk ortaklık

Görüşme kapsamında Türkiye'nin AB'ye üyeliği de masaya yatırılacak. (A Haber arşiv)

150 MİLYAR EURO'LUK PROGRAMA TÜRKİYE DE KATILSIN

Berlin hükümet bilindiği gibi 150 milyar Euro'luk bir Avrupa güvenlik programına Türkiye'nin katılması için Yunanistan'ın vetosunu aşmaya çalışıyor.

HANGİ KONULAR MASADA?

Ankara'daki görüşmede Eurofighter savaş uçaklarının teslimat tarihi konusunda net bir açıklama da bekleniyor. İki lider arasında AB'ye üyelik, göç, ekonomi ve enerji iş birlikleri masada olacak.

MERZ'DEN ZİYARET ÖNCESİ AÇIKLAMA

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ortaklığı daha da geliştirmek istediğini belirtti. Merz, Ankara'da gerçekleştireceği temaslar öncesinde ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.



İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilere işaret eden Merz, "Türkiye ile bizi özel ve çok yönlü ilişkiler birleştiriyor. Dış ve güvenlik politikaları konuları olduğu kadar göç, enerji ve ticaret alanları da." ifadelerini kullandı.



Merz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğine de değinerek, "Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bunun için Ankara'dayım." ifadelerine yer verdi.