Kartalkaya yangını davasında şaşkına çeviren sözler: Müvekkilim gerizekalı gitsin biraz yatsın

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili davanın 3'üncü duruşmasının 3'üncü gününde esasa ilişkin beyanını veren sanık avukatı, "Benim müvekkilim gerizekalı. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim gerizekalı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekaletini almasın" dedi.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybetmesi, 137 kişinin yaralanmasına ilişkin 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşması, 3'üncü gününde sanıkların esasa ilişkin beyanlarıyla devam ediyor.

Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu sanık İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin beyanı ile başlandı. Daha önceki beyanlarına katıldığını söyleyen tutuklu sanık Köstereli, "1999 yılında Grand Kartal Otel, turizm işletme belgesiyle açıldı. Otel 2001 yılında İl Özel İdaresine başvurmuş, belgeler temin edilerek o dönemki yöneticiler tarafından ruhsatı verilmiştir. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmektedir ibaresi vardır. Dolayısıyla sen ruhsatı ver, biz denetimi yapacağız denilmiştir." dedi ve şöyle devam etti:

"İhmalden dolayı burada değilim. Kanunda bana tanımlanmamış görev müfettişler tarafından bana dayatılmaktadır. Müfettişler yaptıkları soruşturmada ön yargılı davranmıştır ve sadece 'Sana işlem yapacağız' düşüncesiyle hareket etmiştir. Soruşturma izni verildiği gün tarafımıza tebliğ edilmeden gözaltına alınıp tutuklandım. Haksız bir şekilde burada olduğumu düşünüyorum. Benim bu olayla alakam yok. Benim bu otelle hiçbir bağlantım yok. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum."

"BENİM MÜVEKKİLİM GERİZEKALI"

Kadir Özdemir'in avukatı Serbülent Baykan ise müvekkilinin tahliye ve beraatını talep etmediklerini söyledi. Avukat Baykan, "Benim müvekkilim gerizekalı. Bunu kendisine de söylüyorum. Beni dava da edebilir. Hatır için avukatlığını yapıyorum. Bu vahim olayda acılarını yüreğimde hissediyorum. Bu bir katliamdır. Burada kasten adam öldürme var, net. Bu oteli kim geldi denetledi? Turizm Bakanlığı" dedi.

"BURADA KAST VAR CİNAYET VAR"

Şaşkına çeviren anlarda avukat Baykan şöyle devam etti:"Sen, buna bakmadan gelip orada yedin içtin, ondan sonra otele 'uygundur' dedin. Suçlu kimse Allah belasını versin. Burada kast var, cinayet var. Benim müvekkilime bin yıl ceza az, 5 bin yıl verin. Ama bakanlıktan oraya gelenleri de yargılayın. Ben bu işi para için yapmıyorum. Emir Aras'ın talimatı üzerine bizim gerizekalı gidip başvuruda bulunmuş. Gitsin biraz yatsın, onun bunun vekaletini almasın."