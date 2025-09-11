Grand Kartal'daki faciasında 78 kişiyi ölüme böyle itmişler! Telefon kayıtları ortaya çıktı | Önce otel yetkililerini aramış: Bir an önce çıkın
Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşın can verdiği faciaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin dava sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın telefonu Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelendi. Çalışmalarda Yılmaz'ın telefon dökümünde müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak yangını haber verdiği ve "Bir an önce çıkın efendim" dediği tespit edildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 11.09.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 22:17