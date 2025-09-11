Viral Galeri Viral Liste Grand Kartal'daki faciasında 78 kişiyi ölüme böyle itmişler! Telefon kayıtları ortaya çıktı | Önce otel yetkililerini aramış: Bir an önce çıkın

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 vatandaşın can verdiği faciaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin dava sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz'ın telefonu Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelendi. Çalışmalarda Yılmaz'ın telefon dökümünde müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak yangını haber verdiği ve "Bir an önce çıkın efendim" dediği tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 11.09.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 22:17
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

7 Temmuz'da başlayan davasının ilk duruşmasında verilen ara kararda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

YANGINDAN 3 GÜN SONRA GRUP KURMUŞLAR!

Tutuklu sanıklardan Gazelle Otel'in genel müdürü Ahmet Demir'in otel yangınından 3 gün sonra 'İş güvenlik acil yapılacak durumlar' isimli Whatsapp grubu kurduğu ve sadece 24 Ocak 2025 tarihinde yazışmaların yapıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca Whatsapp grubunda otelin sahibi Halit Ergül'ün tutuklu olan kızı Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da otel çalışanlarına yangın olayı sonrası talimatlar verdiğine ilişkin yazışmalarda dava dosyasına girdi.

