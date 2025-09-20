20 Eylül 2025, Cumartesi

Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler! Saniye saniye can pazarı kamerada

Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler! Saniye saniye can pazarı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 19:45
Güncelleme:20.09.2025 19:47
Bolu'da Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve kurtarma çalışmaları yer aldı.
