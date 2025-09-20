Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler! Saniye saniye can pazarı kamerada

Bolu'da Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntülerde, yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

