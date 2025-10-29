Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetin 102’inci yıl dönümünü kutlayan ülkelere teşekkür mesajı

30 Ekim 2025, Perşembe
Giriş: 29.10.2025 23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhuriyet'in 102. yaşını kutlayan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm dost ve müttefiklerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı. .

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 102'nci yaşını tebrik eden, ülkemize güzel temennilerini ileten tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara milletim adına teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm dost ve müttefiklerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."

