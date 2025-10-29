Başkan Erdoğan’dan Cumhuriyetin 102’inci yıl dönümünü kutlayan ülkelere teşekkür mesajı

(fotoğraf - x platformu - ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 102'nci yaşını tebrik eden, ülkemize güzel temennilerini ileten tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara milletim adına teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkına, dünyanın dört bir yanındaki Türk diasporası mensuplarına, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize, tüm dost ve müttefiklerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum."