Başkan Erdoğan duyurdu: Guterres’e barış ödülünü takdim edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Özel Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

(Foto: AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü BM Genel Sekreteri Antonio Guterrres'e takdim edeceklerini belirterek, "Sayın Guterres'e tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürtüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR DOLAYISIYLA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sizlere veda etmeden evvel 2025 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen sanatçılarımızı, ilim ve kültür erbabımızı paylaşmak istiyorum. Bilim ve kültür alanında Süleyman Seyfi Öğüt. Resim alanında Yalçın Gökçebağ. Müzik alanında Yalçın Tura. Arkeoloji alanında Fahri Işık. Fotoğraf alanında Ali Jadallah'a ödüllerini inşallah tevcih edeceğiz. Ödül sahiplerimizi tebrik ediyor. Türkiye'nin kültür, sanat ve ilim birikimine yaptıkları değerli katkılar için kendilerine teşekkür ediyorum. Atatürk Uluslararası Barış Ödülümüzü ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e takdim edeceğiz. Sayın Guterres'e de tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri ve aziz milletimizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. "

GUTERRES KİMDİR?

30 Nisan 1949 doğumlu António Manuel de Oliveira Guterres, 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Portekiz Sosyalist Partisi üyesi olan Guterres, 1995-2002 yılları arasında Portekiz başbakanı olarak görev yaptı.

Guterres, 1992-2002 yılları arasında Sosyalist Parti'nin genel sekreteri olarak görev yaptı. 1995'te başbakan seçildi ve partisinin 2001 Portekiz yerel seçimlerinde yenilgiye uğramasının ardından 2002'de istifasını açıkladı. Altı yıl boyunca mutlak çoğunluğa sahip olmadan ve kötü bir ekonomi ile yönetilen Sosyalist Parti, anketlerin önde olduğunu gösterdiği Lizbon ve Porto'daki kayıplar nedeniyle beklenenden daha kötü bir performans sergiledi. Eduardo Ferro Rodrigues, Ocak 2002'de Sosyalist Parti liderliğini üstlendi, ancak Guterres genel seçimleri José Manuel Barroso liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'ye kaybedene kadar başbakan olarak kalacaktı. Bu yenilgiye rağmen, 2012 ve 2014 yıllarında Portekiz'de yapılan kamuoyu yoklamaları Guterres'i son 30 yılın en iyi başbakanı olarak gösterdi.

1999-2005 yılları arasında Sosyalist Enternasyonal'in başkanlığını yaptı ve 2005-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürüttü. Guterres, Ekim 2016'da genel sekreter seçilerek bir sonraki yılın başında Ban Ki-mun'un yerine geçti ve 1981'de Kurt Waldheim'dan bu yana bu görevi yürüten ilk Avrupalı oldu.