Balıkesir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.30 sıralarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdi.
Balıkesir'de geçtiğimiz gün gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sındırgı'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-29
Saat:03:30:58 TSİ
Enlem:39.19306 N
Boylam:28.25056 E
Derinlik:7 km
İŞTE AFAD'IN AÇIKLADIĞI YAŞANAN SON DEPREMLER...
2025-10-29 03:36:13 39.1625 28.24472 8.15 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:34:17 39.17028 28.22083 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:30:58 39.19306 28.25056 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:25:40 39.1675 28.23528 6.98 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:21:48 39.20944 28.16917 6.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:18:20 39.18278 28.18694 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:12:28 39.21 28.20361 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:09:51 39.16194 28.12833 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:07:07 39.17444 28.16056 6.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:04:45 39.2175 28.09111 6.93 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 03:00:50 39.20778 28.17889 7.01 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:53:21 39.21778 28.16667 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:52:14 39.22722 28.15389 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:47:55 39.2025 28.09944 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:42:52 39.18694 28.25944 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:42:02 39.20944 28.25389 7.05 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:39:41 39.15556 28.24056 6.97 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:35:42 39.19944 28.23889 7.01 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:32:35 39.18528 28.24472 7.36 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:22:59 39.19361 28.25639 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:18:09 39.18111 28.25083 5.81 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:11:28 39.21722 28.17444 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:07:40 39.1775 28.25444 6.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:06:40 39.17417 28.31 8.14 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:05:38 39.12333 28.27444 6.68 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:03:59 39.19139 28.29167 6.06 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 02:00:31 39.11917 28.30028 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 01:55:51 39.2 28.28222 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-29 01:42:51 39.19194 28.30056 8.07 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
