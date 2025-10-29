Balıkesir’de 3,5 büyüklüğünde deprem!

(fotoğraf - X platformu - ekran görüntüsü)

Balıkesir'de geçtiğimiz gün gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sındırgı'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

#DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-10-29

Saat:03:30:58 TSİ

Enlem:39.19306 N

Boylam:28.25056 E

Derinlik:7 km

İŞTE AFAD'IN AÇIKLADIĞI YAŞANAN SON DEPREMLER...

2025-10-29 03:36:13 39.1625 28.24472 8.15 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:34:17 39.17028 28.22083 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:30:58 39.19306 28.25056 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:25:40 39.1675 28.23528 6.98 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:21:48 39.20944 28.16917 6.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:18:20 39.18278 28.18694 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:12:28 39.21 28.20361 7.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:09:51 39.16194 28.12833 7.01 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:07:07 39.17444 28.16056 6.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:04:45 39.2175 28.09111 6.93 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 03:00:50 39.20778 28.17889 7.01 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:53:21 39.21778 28.16667 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:52:14 39.22722 28.15389 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:47:55 39.2025 28.09944 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:42:52 39.18694 28.25944 7.01 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:42:02 39.20944 28.25389 7.05 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:39:41 39.15556 28.24056 6.97 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:35:42 39.19944 28.23889 7.01 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:32:35 39.18528 28.24472 7.36 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:22:59 39.19361 28.25639 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:18:09 39.18111 28.25083 5.81 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:11:28 39.21722 28.17444 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:07:40 39.1775 28.25444 6.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:06:40 39.17417 28.31 8.14 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:05:38 39.12333 28.27444 6.68 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:03:59 39.19139 28.29167 6.06 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 02:00:31 39.11917 28.30028 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 01:55:51 39.2 28.28222 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-29 01:42:51 39.19194 28.30056 8.07 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)