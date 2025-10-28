Terör devletinden ateşkes ihlali! Katil Netanyahu’dan Gazze’ye saldırı emri

Katil İsrail, ateşkesi hiçe saymaya bir kez daha devam etti. 10 Ekim'de imzalanan ateşkese uymayan terör devleti, yeniden ihlal girişimi hazırlığında.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Soykırımcı Netanyahu'nun güvenlik istişareleri sonucunda karar aldığı aktarıldı. Açıklamada, "Güvenlik istişareleri sonucunda Başbakan Netanyahu, askeri kademeye Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

Yerel basın, açıklamanın yayınlandığı sıralarda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Gündüz saatlerinde, Refah'ta İsrail askerlerine ateş açıldığı iddia edilmişti. Netanyahu, Hamas'ın "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği" iddiasıyla güvenlik istişare toplantısı ve güvenlik kabinesi toplantısı düzenlemişti.

Toplantıdan çıkacak sonuca göre Katil İsrail Başbakanı'nın karar vereceği kaydedilmişti. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu sarı hattı genişletebileceği ve ABD'nin buna yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

"TRUMP VE NETANYAHU BİRAZDAN GÖRÜŞECEK"

Saldırıların ardından Washington'dan A Haber ekranlarına bağlanan İrfan Sapmaz, "Son dakika bilgisi olarak şunu söyleyelim: Trump ve Netanyahu birazdan görüşecek." dedi.

