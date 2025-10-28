28 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Başsavcılık harekete geçti! DEAŞ üyesi 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 08:28 Güncelleme: 28.10.2025 08:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 13 yabancı uyruklu şüpheli hakkında bugün itibarıyla gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin 28 Ekim tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

