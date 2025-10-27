Deprem anında yapılması gerekenler neler? İletişim Başkanlığı açıkladı

Balıkesir'de yaşanan deprem sonrası İletişim Başkanlığı'ndan "deprem anında yapılamsı gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Başkanlık sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

- Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

- Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

- Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

- Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

- Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN, Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

- Balkona çıkılmamalıdır.

- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

- Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

- Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

- Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

- Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

- Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

- Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

- Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için resmî kaynaklar takip edilmelidir.

DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Önce kendi emniyetinizden emin olun.

- Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.

- Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.

- Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.

- Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.

- Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.

- Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.

- Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.

- Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.

- Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!