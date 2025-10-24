Başkan Erdoğan örnek TOKİ evlerini gezdi

Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu bulunmaması gerekiyor.

(Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

İkamet Şartı:

Geriye dönük en az 1 yıl proje ili/ilçesi/beldesinde ikamet şartı.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı.