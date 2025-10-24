24 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 16:41 Güncelleme: 24.10.2025 16:48
Başkan Erdoğan örnek TOKİ evlerini gezdi

Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayarak, "Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Kuraları bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz" dedi. Ayrıca Erdoğan örnek daireleri bizzat gezerek Bakan Kurum'dan bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her şehrinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını İstanbul Başakşehir'deki "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda açıkladı.

Yeni yapılacak 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerinin de bulunduğu bölgedeki törene katılan Başkan Erdoğan, örnek daireleri gezdi.

Başkan Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

ÖRNEK DAİRELER VE ÖDEME PLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, "Bakan Kurum, 81 ilimizde 500.000 yeni sosyal konut ile milletimizi TOKİ güvencesiyle sağlam yuvalara kavuşturacak Yüzyılın Konut Proje'mizin detayları" diyerek duyurdu.

Talep Toplama: 10.11.2025 – 19.12.2025
İhale Başlangıcı: 2025 Kasım
Kura Çekimi: 29.12.2025 – 27.02.2026
Teslimat Başlangıcı: 2027 Mart
Başvuru Bedeli: 5 bin TL

EV SAHİBİ TÜRKİYE YÜZYILIN KONUT PROJESİ

2 ayrı büyüklükte 2+1'ler ve 1+1 konutlar yapılacak

200 bin, 80 metrekarelik 2+1

150 bin, 65 metrekarelik 2+1

150 bin, 55 metrekarelik 1+1

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

%5 Şehit aileleri ve gaziler

%5 Engelliler

%20 Emekliler

%10 3 ve daha fazla çocuklu aileler

%20 18-30 yaş arası gençler

%40 Diğer

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAMPANYA SÜRECİ
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Gelir Şartı İstanbul için:
Hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL

Diğer iller için:
Hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL

Başvuru sahiplerinin (eşi ve çocukları dahil), tapuda kayıtlı bağımsız konutu bulunmaması gerekiyor.
(Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.)

İkamet Şartı:
Geriye dönük en az 1 yıl proje ili/ilçesi/beldesinde ikamet şartı.
Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı.

500 bin sosyal konutta detaylar belli oldu500 bin sosyal konutta detaylar belli oldu 500 BİN SOSYAL KONUTTA DETAYLAR BELLİ OLDU

