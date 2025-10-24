Başkan Erdoğan’dan BM’nin 80. yıl dönümüne mesaj: Üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kuruluşunun 80. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Uluslararası barış ve güvenliği korumakla mükellef BM Güvenlik Konseyi'nin tüm insanlığın haklı beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir." dedi.

BM'NİN ÜSTLENDİĞİ TARİHİ SORUMLULUK HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Savaşlar, insani krizler, açlık, yoksulluk, İslam düşmanlığı, terör ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle aynı anda mücadele ettiğimiz günümüzde, BM'nin üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır.

Hiç şüphesiz, bu sorumlulukların hakkıyla yerine getirilebilmesi, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine ve kurucu değerlerine daha güçlü şekilde sahip çıkılmasıyla mümkün olabilecektir.

Bilhassa, uluslararası barış ve güvenliği korumakla mükellef BM Güvenlik Konseyi'nin tüm insanlığın haklı beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir.