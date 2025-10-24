Bakan Işıkhan’dan kadın istihdamında kararlılık mesajı: 1 milyon 600 binden fazla kadın işe yerleştirildi

FOTOĞRAF: İHA



Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmesi için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, projenin 2024 Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da başlatıldığını hatırlattı. Bakan Işıkhan, "Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla, bu program kapsamında, bugüne kadar, tam olarak 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak, onları çalışma hayatına kazandırdık. Yine aynı dönemde, kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirmek adına; iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla; 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.



Işıkhan, ayrıca 81 bin 279 engelli kadına "Engelli İş Koçluğu" hizmeti sunulduğunu, 71 bin 185 kadının İŞKUR'un "İş Kulübü" faaliyetlerinden yararlandığını, 76 bin 855 kadının da İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kurslarına katıldığını kaydetti. Toplum Yararına Programlardan 227 bin 998 kadının, İşgücü Uyum Programı'ndan ise 226 bin 690 kadının faydalandığını aktaran Bakan Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programından yararlanan öğrencilerin yüzde 61'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Öte yandan program boyunca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ni ve "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" gibi çeşitli projelerle, bu süreci daha aktif ve daha verimli hale getirdik" şeklinde konuştu.



Konuşmalarının ardından en fazla kadın istihdamı sağlayan işletmelere plaket verildi. Bakan Işıkhan, daha sonra kadınların yaptığı el işi ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.



Programa, Bakan Işıkhan'ın yanı sıra TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş. İŞKUR İl Müdürü Mahmut Batur katıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN